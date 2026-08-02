Domingo en Santa Fe

El clima acompaña y esta receta de buñuelos de manzana es ideal para una tarde de mate

Sin lluvias, con una máxima cercana a los 20°C y cielo parcialmente nublado, la ciudad tendrá una tarde agradable para disfrutar en casa. Una receta simple, económica y lista en pocos minutos puede convertirse en el mejor plan para compartir en familia.