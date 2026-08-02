La tarde de este domingo invita a bajar un cambio. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en la ciudad de Santa Fe, con cielo parcialmente nublado, viento leve del noreste y una temperatura máxima de 20°C.
El clima acompaña y esta receta de buñuelos de manzana es ideal para una tarde de mate
Sin lluvias, con una máxima cercana a los 20°C y cielo parcialmente nublado, la ciudad tendrá una tarde agradable para disfrutar en casa. Una receta simple, económica y lista en pocos minutos puede convertirse en el mejor plan para compartir en familia.
Después de un mediodía agradable, el clima se presta para disfrutar de la tranquilidad del hogar, compartir una ronda de mates o reunirse con la familia antes de comenzar una nueva semana.
Y si hay un aroma que combina a la perfección con una tarde de invierno es el de una preparación casera recién hecha.
No hace falta una receta complicada ni ingredientes difíciles de conseguir. Con algunas manzanas, harina y huevos se puede preparar uno de los clásicos de las cocinas argentinas: buñuelos de manzana, crocantes por fuera, tiernos por dentro y listos en menos de media hora.
Una receta rápida para compartir
Los buñuelos son una alternativa práctica cuando se busca algo dulce para acompañar el mate. Además, permiten aprovechar frutas que ya están maduras y admiten distintas variantes, como agregar ralladura de naranja o una pizca de nuez moscada.
Ingredientes
2 manzanas grandes.
2 huevos.
200 gramos de harina leudante.
150 ml de leche.
2 cucharadas de azúcar.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Ralladura de medio limón.
Una pizca de sal.
Aceite para freír.
Azúcar y canela para espolvorear.
Cómo prepararlos
Pelar las manzanas y cortarlas en cubos pequeños o rallarlas grueso.
En un recipiente, batir los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla.
Incorporar la leche y mezclar.
Agregar la harina y la pizca de sal hasta obtener una preparación espesa y sin grumos.
Añadir la ralladura de limón y las manzanas.
Calentar abundante aceite en una olla o sartén profunda.
Con ayuda de una cuchara, tomar porciones de la mezcla y freírlas hasta que estén doradas de ambos lados.
Retirar los buñuelos sobre papel absorbente.
Antes de servir, espolvorear con azúcar mezclada con canela.
El resultado son buñuelos esponjosos y dorados que pueden disfrutarse tibios, solos o acompañados con dulce de leche, miel o una bocha de helado para quienes prefieren una versión más gourmet.