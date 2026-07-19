Hay rituales que se repiten cada vez que juega la Selección. Algunos preparan el mate con anticipación, otros eligen la camiseta de la suerte y muchos aprovechan la espera para cocinar algo rico. En ese contexto, los bizcochitos de grasa caseros aparecen como uno de los grandes clásicos de la mesa argentina.
Receta de bizcochitos de grasa: fáciles, rápidos y perfectos para acompañar unos mates durante el partido
Con solo cuatro ingredientes y menos de media hora entre preparación y cocción, estos bizcochitos de grasa caseros son una opción ideal para la previa del partido. Una receta clásica que nunca falla y llena la cocina de aroma a pan recién horneado.
No hace falta ser un experto en panadería ni dedicar toda la mañana a la cocina. Con pocos ingredientes que generalmente ya están en casa y una preparación sencilla, es posible tener una bandeja de bizcochitos calientes lista justo antes del pitazo inicial.
Los ingredientes para unos bizcochitos bien caseros
Para unas 20 a 25 unidades necesitás:
250 gramos de harina leudante.
1 cucharadita de sal fina.
100 gramos de grasa vacuna blanda (también pueden hacerse con manteca).
100 mililitros de agua tibia.
La receta puede prepararse tanto con grasa como con manteca. La primera aporta el sabor más tradicional de los bizcochitos de panadería, mientras que la segunda ofrece una textura más suave y un aroma delicado.
Paso a paso: listos en pocos minutos
La preparación es muy simple y no requiere utensilios especiales.
Primero hay que colocar la harina leudante junto con la sal en un bowl. Luego se incorpora la grasa vacuna blanda —o la manteca— y se integra con las manos hasta formar una mezcla arenosa.
El siguiente paso consiste en agregar el agua tibia de a poco mientras se mezcla, hasta obtener una masa homogénea. Una vez formado el bollo, se recomienda amasarlo durante unos tres minutos para que adquiera una textura lisa y uniforme.
Después se estira la masa sobre la mesada hasta alcanzar aproximadamente un centímetro de espesor.
Antes de cortar los bizcochitos conviene pinchar toda la superficie con un tenedor. Ese pequeño detalle ayuda a lograr una cocción pareja y evita que la masa se infle demasiado en el horno.
Para darles forma no hace falta un cortante profesional. Una simple tapita de frasco o vaso sirve para obtener los clásicos círculos.
Los bizcochitos se acomodan en una placa limpia, sin necesidad de enmantecarla, y se llevan a un horno previamente precalentado a 200 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que comiencen a dorarse.
El mejor compañero para unos buenos mates
Recién salidos del horno, los bizcochitos de grasa son ideales para compartir durante la previa del partido. Su textura crocante por fuera y tierna por dentro combina perfectamente con un mate amargo, aunque también pueden acompañarse con café, té o mate cocido.
Además de comerlos solos, muchos eligen rellenarlos con queso crema, manteca, dulce de leche o incluso con jamón y queso para transformarlos en un bocado más abundante.
Si quedan algunos para después del partido, pueden guardarse en un recipiente hermético y conservarse durante dos o tres días. Unos minutos de horno alcanzan para devolverles parte de su textura original.