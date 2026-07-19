Para guardar

Receta de bizcochitos de grasa: fáciles, rápidos y perfectos para acompañar unos mates durante el partido

Con solo cuatro ingredientes y menos de media hora entre preparación y cocción, estos bizcochitos de grasa caseros son una opción ideal para la previa del partido. Una receta clásica que nunca falla y llena la cocina de aroma a pan recién horneado.