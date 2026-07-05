Tarde invernal

Domingo en Santa Fe: tarde dulce con un budín de vainilla casero

En una tarde de domingo en Santa Fe, el frío invita a encender el horno y preparar algo dulce. El budín de vainilla casero es una de esas recetas clásicas que nunca fallan: rendidora, fácil y perfecta para acompañar con mate, café o chocolatada.