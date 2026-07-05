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Domingo en Santa Fe: tarde dulce con un budín de vainilla casero

En una tarde de domingo en Santa Fe, el frío invita a encender el horno y preparar algo dulce. El budín de vainilla casero es una de esas recetas clásicas que nunca fallan: rendidora, fácil y perfecta para acompañar con mate, café o chocolatada.

El budín de vainilla ocupa un lugar especialEl budín de vainilla ocupa un lugar especial
 14:51
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Cuando el invierno se instala en la ciudad, la cocina se transforma en refugio. Las recetas dulces, con sus aromas cálidos y su simpleza, se vuelven protagonistas de las tardes familiares. Entre ellas, el budín de vainilla ocupa un lugar especial: ingredientes básicos, preparación rápida y un resultado que siempre reconforta.

El aroma a horno encendido y dulce casero vuelve a marcar el ritmo de la casaEl aroma a horno encendido y dulce casero vuelve a marcar el ritmo de la casa

Receta de budín de vainilla casero

Ingredientes:

3 huevos

200 g de azúcar

100 ml de aceite o 100 g de manteca derretida

200 ml de leche

300 g de harina leudante

1 cucharada de esencia de vainilla

Ralladura de limón o naranja (opcional)

Azúcar impalpable para decorar (opcional)

Preparación:

En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa.

Agregar el aceite (o manteca) y la leche, integrando bien.

Incorporar la esencia de vainilla y la ralladura de cítricos si se desea.

Añadir la harina leudante de a poco, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.

Verter la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.

Llevar a horno medio (180°C) durante 35 a 45 minutos, hasta que al pinchar salga seco.

Dejar enfriar y, si se quiere, espolvorear con azúcar impalpable.

El budín de vainilla es de esas preparaciones que acompañan generaciones.El budín de vainilla es de esas preparaciones que acompañan generaciones.

Un clásico que nunca falla

El budín de vainilla es de esas preparaciones que acompañan generaciones. Simple, accesible y versátil, se adapta a cualquier tarde de invierno y convierte lo cotidiano en un pequeño momento de disfrute.

En este domingo santafesino, el aroma a horno encendido y dulce casero vuelve a marcar el ritmo de la casa: lento, cálido y compartido.

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Cocina
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