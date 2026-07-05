Cuando el invierno se instala en la ciudad, la cocina se transforma en refugio. Las recetas dulces, con sus aromas cálidos y su simpleza, se vuelven protagonistas de las tardes familiares. Entre ellas, el budín de vainilla ocupa un lugar especial: ingredientes básicos, preparación rápida y un resultado que siempre reconforta.
Domingo en Santa Fe: tarde dulce con un budín de vainilla casero
En una tarde de domingo en Santa Fe, el frío invita a encender el horno y preparar algo dulce. El budín de vainilla casero es una de esas recetas clásicas que nunca fallan: rendidora, fácil y perfecta para acompañar con mate, café o chocolatada.
Receta de budín de vainilla casero
Ingredientes:
3 huevos
200 g de azúcar
100 ml de aceite o 100 g de manteca derretida
200 ml de leche
300 g de harina leudante
1 cucharada de esencia de vainilla
Ralladura de limón o naranja (opcional)
Azúcar impalpable para decorar (opcional)
Preparación:
En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa.
Agregar el aceite (o manteca) y la leche, integrando bien.
Incorporar la esencia de vainilla y la ralladura de cítricos si se desea.
Añadir la harina leudante de a poco, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
Verter la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.
Llevar a horno medio (180°C) durante 35 a 45 minutos, hasta que al pinchar salga seco.
Dejar enfriar y, si se quiere, espolvorear con azúcar impalpable.
Un clásico que nunca falla
El budín de vainilla es de esas preparaciones que acompañan generaciones. Simple, accesible y versátil, se adapta a cualquier tarde de invierno y convierte lo cotidiano en un pequeño momento de disfrute.
En este domingo santafesino, el aroma a horno encendido y dulce casero vuelve a marcar el ritmo de la casa: lento, cálido y compartido.