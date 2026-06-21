Las tardes de domingo en la ciudad de Santa Fe suelen estar asociadas al descanso, la pausa familiar y los sabores caseros que acompañan el cierre del fin de semana. En ese marco, la torta esponjosa de vainilla se mantiene como una de las recetas más elegidas por su simpleza y su resultado siempre confiable.
Receta fácil de torta esponjosa de vainilla: ideal para la merienda del domingo
Una preparación simple, rendidora y clásica para acompañar el mate o el café de la tarde. Paso a paso para lograr una torta casera suave y esponjosa.
Se trata de una preparación básica, ideal para quienes buscan una opción dulce sin técnicas complejas, con ingredientes habituales de la cocina hogareña. Su textura suave y su aroma característico la convierten en una alternativa perfecta para la merienda.
Ingredientes
Para preparar esta torta esponjosa de vainilla se necesitan:
3 huevos
1 taza de azúcar (aproximadamente 200 gramos)
2 tazas de harina leudante (aproximadamente 240 gramos)
½ taza de leche (120 mililitros)
½ taza de aceite neutro (120 mililitros) o 100 gramos de manteca derretida
1 cucharada de esencia de vainilla
Opcional: ralladura de 1 limón o naranja
Opcional: azúcar impalpable para decorar
Paso a paso
El primer paso consiste en batir los huevos junto con el azúcar en un bowl amplio hasta lograr una mezcla clara, espumosa y de mayor volumen. Este proceso es clave para incorporar aire y lograr una textura liviana.
Luego se agrega el aceite o la manteca derretida junto con la esencia de vainilla, integrando todo con movimientos suaves para no perder la aireación obtenida en el batido inicial.
A continuación, se incorpora la harina leudante de manera progresiva, alternando con la leche. La mezcla debe realizarse de forma envolvente, evitando batidos fuertes que puedan endurecer la preparación.
Una vez lista la masa, se vierte en un molde previamente enmantecado y enharinado, distribuyéndola de manera uniforme para asegurar una cocción pareja.
El horno debe estar precalentado a temperatura media. La cocción se extiende entre 35 y 45 minutos, dependiendo del tipo de horno. Para comprobar el punto justo, se puede introducir un palillo en el centro: si sale seco, la torta está lista.
Una merienda que acompaña el domingo
Una vez fría, la torta puede servirse sola o acompañada con dulce de leche, mermeladas, crema o simplemente espolvoreada con azúcar impalpable. También admite variantes como chips de chocolate o ralladura de cítricos para darle un toque diferente.
En una ciudad como Santa Fe, donde el ritual del mate o el café de la tarde forma parte de la vida cotidiana, esta preparación recupera el valor de lo simple y lo compartido.
La torta esponjosa de vainilla sigue siendo un clásico infalible de la cocina casera: económica, rendidora y perfecta para resolver la merienda del domingo con algo hecho en casa.