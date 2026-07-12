El invierno tiene pequeños rituales que se repiten cada fin de semana. El agua caliente en el termo, el mate que pasa de mano en mano y el aroma de algo recién horneado que invade la casa.
Domingo de invierno en Santa Fe: una receta fácil de chipá para acompañar el mate
Con una tarde fresca y el mate como protagonista, el chipá casero aparece como una de las mejores opciones para compartir en familia. Se prepara con pocos ingredientes, no requiere levado y en menos de una hora está listo para salir del horno.
En una tarde de domingo en Santa Fe, con temperaturas bajas y ganas de quedarse puertas adentro, una receta simple puede convertirse en el mejor plan.
Entre las preparaciones más elegidas para acompañar la infusión nacional, el chipá ocupa un lugar especial. Su exterior apenas crocante, el interior esponjoso y el inconfundible sabor del queso hacen que sea una opción ideal para compartir en una ronda de mates.
Además, tiene otra ventaja: no necesita tiempo de levado, por lo que puede prepararse incluso a último momento.
Una receta rápida y con mucho sabor
Ingredientes
500 gramos de fécula de mandioca
250 gramos de queso semiduro rallado (pategrás, Mar del Plata o similar)
100 gramos de queso parmesano rallado
2 huevos
100 gramos de manteca blanda
120 ml de leche
1 cucharadita de sal
Paso a paso
En un recipiente grande mezclar la fécula de mandioca con ambos quesos.
Agregar la sal y la manteca blanda.
Incorporar los huevos y comenzar a integrar la preparación.
Añadir la leche de a poco hasta obtener una masa suave, húmeda y fácil de manipular.
Formar pequeñas bolitas del tamaño de una nuez.
Colocarlas en una placa apenas enmantecada o con papel para horno, dejando unos centímetros de separación entre cada una.
Cocinar en horno precalentado a 200°C durante 18 a 20 minutos, hasta que comiencen a dorarse levemente.
La clave está en no excederse con la cocción. El chipá debe conservar un interior tierno y húmedo.
Algunos consejos
Cuanto mejor sea la calidad del queso, más intenso será el sabor.
Se pueden congelar antes de hornear y cocinar directamente cuando se desee.
También es posible incorporar pequeños cubos de queso dentro de cada bolita para lograr un centro aún más cremoso.
Con ingredientes simples y una preparación que demanda menos de una hora, el chipá es una de esas recetas que nunca fallan. Perfecto para disfrutar mientras el mate circula y la tarde de domingo transcurre sin apuro, con el calor del horno como aliado frente al frío del invierno santafesino.