El domingo suele ser un buen momento para preparar una merienda casera y compartirla en familia. En Santa Fe, una ronda de mates acompañada por algo recién hecho puede convertirse en una de las propuestas simples para cerrar el fin de semana.
Budín de banana y avena: una receta fácil para preparar este domingo
Con bananas maduras, avena y pocos ingredientes se puede preparar un budín casero, húmedo y aromático para compartir en la merienda. Es una alternativa sencilla para aprovechar frutas que quedaron en casa y cocinar algo dulce sin demasiadas complicaciones.
Entre las opciones posibles, el budín de banana y avena se destaca porque necesita pocos ingredientes y permite aprovechar aquellas bananas que ya están muy maduras para comer solas.
La preparación es sencilla, no requiere técnicas especiales de pastelería y puede adaptarse con algunos ingredientes que suelen estar disponibles en la cocina. Además, la banana madura aporta dulzor y humedad a la mezcla, por lo que permite reducir la cantidad de azúcar respecto de otras recetas de budines.
Los ingredientes para preparar el budín
Para hacer un budín mediano se necesitan:
2 bananas maduras.
2 huevos.
1 taza de avena arrollada o avena instantánea.
1/2 taza de harina leudante.
1/3 de taza de azúcar.
1/3 de taza de aceite neutro.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
1 cucharadita de polvo de hornear, si se utiliza harina común.
Una pizca de canela, opcional.
También se pueden agregar nueces picadas, chips de chocolate o algunas semillas. Estos ingredientes son opcionales y permiten modificar la receta de acuerdo con lo que haya disponible en casa.
Para una versión más aromática, se puede incorporar ralladura de naranja o limón. La combinación de banana y canela también resulta apropiada para una preparación de merienda.
Antes de comenzar, conviene precalentar el horno a temperatura media y preparar una budinera. Se puede aceitar y enharinar el molde o utilizar papel manteca para facilitar el desmolde.
Paso a paso: cómo hacer el budín
El primer paso consiste en pelar las bananas y colocarlas en un recipiente. Con un tenedor se las pisa hasta obtener un puré. No es necesario que quede completamente liso: algunos pequeños trozos de banana pueden aportar textura al budín.
Luego se incorporan los huevos, el aceite, el azúcar y la esencia de vainilla. Hay que mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
En otro recipiente se combinan la avena, la harina y el polvo de hornear. Después se agregan los ingredientes secos a la preparación de banana y se mezcla suavemente hasta obtener una masa homogénea.
Si se desea sumar canela, nueces o chips de chocolate, este es el momento de incorporarlos. No hace falta batir demasiado la preparación: alcanza con mezclar hasta que los ingredientes queden distribuidos.
La mezcla se coloca en la budinera previamente preparada y se lleva al horno a temperatura media durante aproximadamente 35 a 45 minutos. El tiempo puede variar de acuerdo con el horno y el tamaño del molde.
Para comprobar si está listo, se puede introducir un palillo en el centro del budín. Si sale seco o con algunas migas, pero sin masa líquida, es señal de que la cocción terminó.
Una vez retirado del horno, conviene dejarlo reposar unos minutos antes de desmoldarlo. Después se puede dejar enfriar sobre una rejilla o directamente sobre un plato.
El resultado es un budín húmedo y con sabor marcado a banana, que puede servirse en porciones junto con mate, café, té o la infusión que cada familia prefiera.