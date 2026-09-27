Cuando llega el fin de semana, muchas veces aparece la idea de preparar algo casero para la merienda, pero no siempre hay ganas de encender el horno ni de utilizar una balanza para medir cada ingrediente.
La torta nube de 14 cucharadas que se hace en sartén y no necesita horno
Es una preparación simple, esponjosa y fácil de recordar porque utiliza la misma medida para cuatro de sus ingredientes principales. Se cocina a fuego mínimo y es una alternativa práctica para acompañar el mate.
Para esos casos, la torta nube de 14 cucharadas ofrece una alternativa sencilla: la mayor parte de las cantidades se mide con una cuchara y la cocción se realiza directamente en una sartén.
La receta combina harina leudante, azúcar, leche y aceite en partes iguales, además de huevos y esencia de vainilla. El resultado es una torta de textura esponjosa que puede servirse sola o acompañarse con dulce de leche, mermelada o una infusión.
Qué ingredientes se necesitan para la torta nube
Una de las características de esta receta es que resulta fácil de memorizar. Las cuatro medidas principales se repiten: son 14 cucharadas de cada ingrediente.
Para preparar una torta se necesita:
14 cucharadas de harina leudante.
14 cucharadas de azúcar.
14 cucharadas de leche.
14 cucharadas de aceite.
2 huevos.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Para una versión de chocolate se pueden sumar 2 cucharadas de cacao amargo, teniendo en cuenta que esto modifica ligeramente la proporción de ingredientes secos.
También se puede incorporar ralladura de limón o naranja para darle otro aroma. Si se busca una preparación más abundante, la receta puede adaptarse a una sartén de mayor tamaño, aunque es importante que la mezcla no quede demasiado extendida porque la altura de la torta depende, en parte, del recipiente utilizado.
Cómo hacer la torta nube en sartén
El primer paso es colocar los huevos junto con el azúcar en un recipiente. Hay que mezclar hasta que ambos ingredientes queden bien integrados.
Luego se incorporan la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Se mezcla nuevamente para distribuir los líquidos de manera uniforme.
A continuación se agrega la harina leudante de manera gradual. Lo recomendable es hacerlo en varias tandas y mezclar hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos. Si se quiere preparar la versión de chocolate, el cacao amargo se incorpora junto con la harina.
Antes de llevar la preparación a la sartén, hay que elegir un recipiente antiadherente y enmantecarlo o aceitarlo ligeramente. Después se vuelca la mezcla y se distribuye de manera pareja.
El punto clave de esta receta es la cocción. La sartén debe permanecer tapada y a fuego mínimo, para que la preparación pueda cocinarse lentamente sin quemarse en la base.
El tiempo puede variar según el tamaño y el material de la sartén, pero puede tomar aproximadamente 25 a 35 minutos. Durante la cocción conviene evitar levantar constantemente la tapa, ya que se pierde calor y se prolonga el proceso.
Para comprobar si está lista, se puede introducir un palillo o un cuchillo fino en el centro. Si sale seco, sin restos de preparación líquida, la torta está cocida.
Una vez retirada del fuego, es conveniente dejarla reposar unos minutos antes de intentar desmoldarla. Esto ayuda a que conserve mejor su estructura.
Ideas para acompañarla durante la merienda
La torta puede comerse sola, pero también admite diferentes acompañamientos. Una opción sencilla es espolvorear azúcar impalpable una vez que se haya enfriado.
Para una versión más golosa, se puede cortar transversalmente y rellenar con dulce de leche. También combina con mermeladas, crema de avellanas, frutas frescas o una cobertura sencilla de chocolate.
Otra posibilidad es sumar a la mezcla antes de cocinarla algunos ingredientes, como chips de chocolate, nueces picadas o coco rallado. En ese caso, conviene incorporarlos al final, cuando la masa ya está lista.
La propuesta también puede adaptarse a los sabores clásicos de las tortas materas. Con ralladura de limón y unas gotas de esencia de vainilla se obtiene una preparación aromática, mientras que la ralladura de naranja puede darle un sabor más intenso.
El secreto para que quede esponjosa
Aunque la receta es sencilla, hay algunos detalles que ayudan a obtener un mejor resultado. La harina debe estar bien distribuida en la preparación y no conviene batir en exceso una vez incorporada.
Además, la cocción debe mantenerse a fuego bajo. Una temperatura demasiado alta puede hacer que la base se dore o queme antes de que el centro termine de cocinarse.