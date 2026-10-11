A la hora de pensar qué cocinar para la merienda, muchas veces la solución está en combinar ingredientes clásicos que suelen estar en la alacena. Los cuadraditos de coco y dulce de leche son una opción para quienes buscan algo dulce, casero y rendidor, sin necesidad de preparar una torta elaborada ni utilizar batidora.
Cuadraditos de coco y dulce de leche: una receta fácil para el mate
Con una base de masa tierna, una capa generosa de dulce de leche y una cubierta de coco dorada, esta receta es una alternativa sencilla para acompañar el mate. Se prepara con ingredientes fáciles de conseguir y no requiere técnicas complicadas de pastelería.
La receta reúne tres texturas en una misma preparación: una base de masa suave, un relleno cremoso y una cubierta de coco rallado que se vuelve dorada durante la cocción. El resultado es un bocado fácil de cortar en porciones y servir con mate, café o té.
Además, es una alternativa práctica para compartir en familia, llevar a una reunión o preparar con anticipación. Una vez fríos, los cuadraditos se pueden guardar en un recipiente hermético y conservar durante algunos días, siempre que se mantengan en condiciones adecuadas.
Qué ingredientes se necesitan
Para obtener un buen resultado, conviene respetar las proporciones de la masa y prestar atención a la consistencia de la cubierta. El dulce de leche repostero es una buena elección porque mantiene mejor su forma durante el horneado, aunque también se puede utilizar dulce de leche tradicional.
La siguiente receta rinde aproximadamente entre 12 y 16 cuadraditos, según el tamaño del molde y de las porciones.
Para la base:
200 gramos de harina de trigo 0000.
80 gramos de azúcar.
100 gramos de manteca fría.
1 huevo.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
1 cucharadita de polvo para hornear.
Ingredientes para el relleno:
300 gramos de dulce de leche repostero.
Ingredientes para la cubierta de coco:
150 gramos de coco rallado.
100 gramos de azúcar.
2 huevos.
1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional.
También se necesita un molde rectangular de aproximadamente 20 por 25 centímetros, un recipiente para mezclar los ingredientes y papel manteca o un poco de manteca y harina para preparar el molde.
Paso a paso
La preparación se divide en tres partes: elaborar la base, incorporar el dulce de leche y cubrir con la mezcla de coco antes de llevar todo al horno. No es necesario amasar durante mucho tiempo ni utilizar equipamiento especial.
1. Preparar la masa.
En un recipiente, mezclar la harina, el azúcar y el polvo para hornear. Agregar la manteca fría cortada en cubos y trabajar con las manos hasta obtener una textura arenosa.
Incorporar el huevo y la esencia de vainilla. Unir los ingredientes hasta formar una masa homogénea, sin trabajarla en exceso. Si queda algo pegajosa, se puede llevar a la heladera durante unos 15 minutos para que resulte más fácil de manipular.
2. Armar la base en el molde.
Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar el molde o cubrirlo con papel manteca.
Distribuir la masa sobre la base y presionar suavemente con los dedos para formar una capa pareja. Es importante llegar bien a las esquinas para que los cuadraditos tengan una altura uniforme.
Llevar al horno durante unos 10 a 12 minutos, hasta que la superficie comience a afirmarse, pero sin dejar que se dore demasiado. Esta precocción ayuda a que la base mantenga su textura cuando se incorpora el relleno.
3. Agregar el dulce de leche.
Retirar el molde del horno y dejar reposar unos minutos. Extender el dulce de leche repostero sobre la masa con una espátula, procurando cubrir toda la superficie.
Si el dulce de leche está demasiado firme, se puede mezclar brevemente con una cuchara para facilitar su distribución. No hace falta calentarlo demasiado: debe conservar una consistencia espesa para evitar que se desplace durante la cocción.
4. Preparar la cubierta de coco.
En otro recipiente, mezclar el coco rallado con el azúcar. Agregar los dos huevos y la esencia de vainilla, si se utiliza. Integrar hasta que el coco quede húmedo y la preparación pueda distribuirse con facilidad.
La mezcla no debe quedar líquida. Si el coco absorbe rápidamente el huevo, se puede dejar reposar un par de minutos antes de colocarla sobre el relleno.
5. Cubrir y hornear.
Distribuir la preparación de coco sobre el dulce de leche, formando una capa uniforme. No es necesario presionar demasiado: alcanza con acomodarla para que cubra toda la superficie.
Volver a llevar el molde al horno a 180 °C durante aproximadamente 20 a 25 minutos. El tiempo puede variar según el horno y el material del molde.
La preparación estará lista cuando la cubierta se vea dorada y la masa esté cocida. Si el coco comienza a tomar color demasiado rápido, conviene controlar la temperatura y evitar que se queme antes de que la base termine de cocinarse.
6. Dejar enfriar antes de cortar.
Retirar del horno y dejar enfriar completamente dentro del molde. Este paso es importante porque, mientras la preparación está caliente, el dulce de leche permanece blando y los bordes pueden desarmarse al cortarlos.
Una vez fría, desmoldar con cuidado y cortar en cuadrados con un cuchillo afilado. Para conseguir porciones parejas, se puede limpiar la hoja entre cada corte.
Consejos para que queden tiernos y se conserven bien
Uno de los puntos más importantes de esta receta es elegir un dulce de leche de consistencia firme. El repostero facilita el armado de las capas y ayuda a que el relleno no se desplace. Si se utiliza uno tradicional, conviene extenderlo con cuidado y evitar colocar una cantidad excesiva.
También es recomendable no cocinar de más la base durante la precocción. Como después vuelve al horno junto con el relleno y la cubierta, una cocción inicial demasiado prolongada puede hacer que la masa quede seca o dura.
El coco rallado debe mezclarse bien con los huevos y el azúcar para que la superficie se dore de manera uniforme. Si se busca una cubierta más marcada, se puede dejar que tome un tono dorado suave, sin llegar a oscurecerla demasiado.
Para conservar los cuadraditos, hay que esperar a que estén completamente fríos y guardarlos en un recipiente limpio, cerrado y en un lugar fresco.
Debido a que la preparación contiene huevo y humedad, si se van a conservar por más tiempo o las condiciones ambientales son calurosas, es preferible refrigerarlos. Antes de consumirlos, se puede dejar que recuperen un poco de temperatura para disfrutar mejor su textura.