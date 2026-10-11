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Cuadraditos de coco y dulce de leche: una receta fácil para el mate

Con una base de masa tierna, una capa generosa de dulce de leche y una cubierta de coco dorada, esta receta es una alternativa sencilla para acompañar el mate. Se prepara con ingredientes fáciles de conseguir y no requiere técnicas complicadas de pastelería.