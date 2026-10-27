Santa Fe realizó un Encuentro de Abastecimiento de Alimentos en La Redonda, con la participación de organizaciones sociales, comedores, establecimientos educativos y empresas proveedoras. La iniciativa buscó ampliar las alternativas de compra, promover la competencia entre comercios y mejorar el rendimiento de los fondos destinados a la asistencia alimentaria.
Santa Fe conectó a más de 300 comedores con proveedores de alimentos para optimizar precios
La jornada consistió en una ronda de negocios entre instituciones sociales y empresas de distintos rubros, con el objetivo de facilitar acuerdos comerciales, ampliar las opciones de compra y aprovechar mejor los fondos destinados a la asistencia alimentaria.
La actividad reunió a representantes del gobierno provincial y municipal, junto con mayoristas, supermercados, frigoríficos, comercios locales y otros emprendimientos vinculados con la provisión de alimentos. El encuentro retomó una experiencia anterior desarrollada en Rosario y apuntó a facilitar el contacto directo entre quienes necesitan abastecerse y quienes ofrecen los productos.
Aumento de la demanda social
En este marco, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, explicó que el encuentro permitió avanzar en una modalidad de trabajo que ya había tenido resultados favorables en la vecina ciudad. La propuesta está dirigida a instituciones que reciben recursos públicos para sostener comedores, copas de leche y otros espacios de asistencia.
“Estos espacios tuvieron muy buenos resultados en Rosario”, señaló la funcionaria. También destacó que la convocatoria alcanzó a dispositivos de atención de personas mayores, espacios residenciales y centros de día, además de organizaciones sociales y comedores.
Tejeda puso el foco en la situación económica y en la necesidad de acompañar a las instituciones tanto con financiamiento como con herramientas para administrar mejor sus compras. “Desde nuestro ministerio por mes estamos invirtiendo 5.500 millones de pesos en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria”, precisó.
La ministra sostuvo que el escenario actual exige respuestas que contemplen las dificultades cotidianas de las organizaciones. “Además de acompañar con los recursos económicos, también estamos acompañando para que estas instituciones puedan conseguir muy buenos precios”, afirmó.
Más proveedores y variedad de productos
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la dimensión de la convocatoria y el papel de la competencia comercial para ampliar las opciones disponibles. Según detalló, participaron más de 60 proveedores y cerca de 300 organizaciones vinculadas con la recepción de asistencia alimentaria en la región.
“Lo que buscamos, es competencia entre los propios proveedores, poder abrir la cartera de productos”, sostuvo. La propuesta contempla que las instituciones puedan comparar precios, conocer nuevas alternativas y dialogar directamente con las empresas para evaluar cantidades y condiciones de compra.
Puccini también señaló que la iniciativa busca beneficiar a los comercios que participan y sostener la actividad económica local. “Esta es una ecuación que cierra para todo”, expresó, al referirse a la posibilidad de que las instituciones utilicen mejor los recursos, los proveedores amplíen sus ventas y las empresas mantengan sus fuentes de trabajo.
El funcionario destacó, además, la articulación entre las distintas áreas del Gobierno provincial y la Municipalidad de Santa Fe para acercar a las instituciones con los proveedores y facilitar el funcionamiento de la ronda comercial.
El aporte a comedores y escuelas
Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, remarcó la importancia de garantizar la alimentación de niños y adolescentes en el sistema educativo, especialmente en un contexto de restricciones económicas. Explicó que la Provincia sostiene una red de comedores escolares y servicios de copa de leche que requieren una inversión significativa y una organización logística permanente.
“La alimentación de la población, sobre todo de los más chicos y en edad escolar, es una prioridad y es una política de Estado”, afirmó.
Goity sostuvo que la mejora en las compras también debe estar acompañada por criterios de transparencia, por lo que aseguró que acercar a las instituciones y a los proveedores permite revisar los mecanismos de abastecimiento y procurar que los recursos públicos destinados a la alimentación se aprovechen de la mejor manera.
Asimismo, reconoció el trabajo cotidiano de las cooperadoras y de los equipos que mantienen abiertos los comedores escolares y preparan las comidas para estudiantes de toda la provincia.
La participación de los comercios santafesinos
Desde el municipio, la secretaria de Producción, Empleo y Turismo, Rosario Alemán, destacó la presencia de empresas locales y el impacto que la iniciativa puede tener en sus oportunidades comerciales.
La funcionaria indicó que, de las 67 empresas inscriptas, 50 pertenecían a la ciudad de Santa Fe. También señaló que la convocatoria alcanzó a más de 270 instituciones locales, que pueden aprovechar el encuentro para comparar propuestas y mejorar sus condiciones de abastecimiento.
“Facilita que las empresas puedan ampliar sus horizontes de ventas y facilita que las instituciones puedan también hacer más eficientes sus compras”, sostuvo Alemán.
La secretaria agregó que la participación incluyó cámaras mayoristas, comercios de barrio, panaderías y empresas del área metropolitana. La diversidad de proveedores permite contemplar distintas necesidades de compra y las particularidades logísticas de cada institución.
Alemán también precisó que la Municipalidad realiza un aporte mensual de aproximadamente 100 millones de pesos para acompañar a estas organizaciones, que se suma a los recursos destinados por la Provincia.
Con la ronda de abastecimiento, los gobiernos provincial y municipal buscaron fortalecer el vínculo entre las instituciones que brindan asistencia alimentaria y el sector proveedor. El objetivo es ampliar las alternativas disponibles, favorecer la competencia y contribuir a que los fondos destinados a comedores y otros espacios de atención alcancen para cubrir más necesidades.