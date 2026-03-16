Pasión por la aventura en la región: padre e hija comparten pesca, viajes y experiencias que llevan a YouTube
Los pilarenses Federico y Virginia Passet disfrutan de explorar ríos y arroyos juntos. Sus salidas de pesca y campamento se transformaron en una aventura familiar que ahora también comparten a través de videos.
Para los oruindos de Pilar (depto. Las Colonias) Federico Passet y su hija Virginia, cada salida al río es mucho más que una jornada de pesca. La actividad se convirtió en una experiencia que comparten desde hace años y que hoy forma parte de un proyecto familiar donde combinan aventura, naturaleza y momentos juntos.
En una de sus últimas escapadas decidieron acampar en una isla, una experiencia que inicialmente iba a durar dos días pero que terminó extendiéndose un poco más. “Fuimos con la idea de ir dos días, pero cuando estábamos allá decidimos quedarnos un día más porque nos gusta y vamos preparados para acampar”, contó Federico.
Durante la travesía, padre e hija llevaron todo lo necesario para pasar varios días al aire libre. Aunque se trata de una aventura en plena naturaleza, la idea es hacerlo con comodidad para que la experiencia sea agradable.
“Vamos con carpa, fogón, bolsa de dormir, luz y comida, con todo lo necesario para acampar y sentirnos cómodos”, explicó.
Virginia también recordó algunos momentos de esa experiencia en la isla, donde el contacto con la naturaleza fue total. “El primer día había muchos bichos y no me gustaba mucho, pero después me picó una vez y seguimos pescando”, contó.
Una pasión que comparten.
Una jornada con buena pesca
Durante la estadía lograron capturar distintas especies del río, lo que hizo aún más entretenida la experiencia. Según relató Virginia, las capturas fueron variadas a lo largo de los tres días. “Pescamos armado, amarillo, moncholos y mojarritas”, detalló.
Para Federico, la pesca es una actividad que forma parte de su vida desde muy chico. Esa tradición fue la que decidió compartir con su hija, pero siempre respetando sus tiempos y gustos.
“A mí me llevaron a pescar desde chico y es una actividad que siempre hice. A ella la empecé a llevar de muy pequeña, sin obligación de que le guste”, explicó.
Una jornada con buena pesca.
Una pasión que comparten
Con el paso del tiempo, la pesca se convirtió en un momento especial que ambos disfrutan juntos. Federico destacó que intenta hacer de cada salida una experiencia entretenida para que Virginia no se aburra.
“La hacemos entretenida para que no se aburra, porque no es cuestión de estar una hora con la caña sin hacer nada”, señaló.
Las salidas suelen ser espontáneas y muchas veces surgen de manera improvisada. “A veces pinta ir a algún arroyo a ver si podemos sacar algo para hacer unas empanadas de pescado y vamos”, contó.
Las experiencias que viven juntos también comenzaron a transformarse en contenido para redes sociales y YouTube. Allí comparten las aventuras que realizan, desde jornadas de pesca hasta viajes o escapadas familiares.
Entre las próximas ideas que tienen planeadas aparece la posibilidad de grabar nuevos videos en distintos lugares. “Tenemos pensado ir a Rosario y hacer un video comparando la ciudad con el pueblo”, adelantaron.
Además de las salidas habituales a arroyos y ríos cercanos, Federico y Virginia también sueñan con realizar una pesca embarcada para buscar especies de mayor tamaño.
“Tenemos ganas de salir a buscar algún dorado o algún patí grande”, comentó Federico.
Para él, cada salida al río tiene un valor especial, más allá del lugar o del resultado de la pesca. “Cuando uno va a pescar, así sea en un arroyo chico o en un río grande, cada momento es irrepetible y se disfruta de igual manera”, concluyó.