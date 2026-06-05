Las bajas temperaturas modifican distintos hábitos cotidianos y también alteran la forma en que los perfumes se perciben y permanecen sobre la piel. Durante el invierno, muchas personas notan que las fragancias parecen desaparecer más rápido o que no proyectan con la misma intensidad que en épocas cálidas. Sin embargo, existen técnicas sencillas para potenciar su duración.
El truco para que tu perfume dure más durante los días fríos
La hidratación de la piel, los puntos de aplicación y la elección de fragancias intensas son algunos de los tips que pueden marcar la diferencia en la permanencia del aroma.
El frío influye directamente en el comportamiento de los aromas. Mientras que en verano el calor favorece la evaporación y expansión de las notas olfativas, en invierno ocurre lo contrario: la piel suele estar más seca, la circulación cambia y las fragancias pueden sentirse más apagadas si no se aplican correctamente.
Lejos de significar un problema sin solución, esta estación puede convertirse en una aliada para quienes disfrutan de aromas intensos y envolventes. La clave está en adaptar algunos hábitos diarios y entender qué tipo de perfumes funcionan mejor durante los meses más fríos.
Fijar la fragancia
Uno de los factores más importantes para prolongar la duración de un perfume en invierno es el estado de la piel. El clima frío y la calefacción suelen provocar resequedad, y una piel deshidratada absorbe las fragancias con mayor rapidez, haciendo que desaparezcan antes.
Aplicar una crema hidratante sin aroma antes del perfume puede ayudar a fijar mejor el producto. Las superficies hidratadas permiten que las moléculas aromáticas permanezcan más tiempo, evitando que se evaporen rápidamente.
Otro recurso muy utilizado es la vaselina neutra en puntos estratégicos. Colocar una pequeña cantidad en muñecas, cuello o detrás de las orejas antes de vaporizar el perfume puede mejorar notablemente su permanencia.
Además, muchas líneas de fragancias incluyen productos complementarios como lociones corporales o geles de baño con el mismo aroma. Utilizar varias capas del mismo perfume genera una sensación más intensa y duradera durante el día.
Dónde aplicarlo
La ubicación también marca una diferencia importante. En invierno, las prendas gruesas, bufandas y abrigos pueden interferir con el aroma, por lo que conviene elegir zonas del cuerpo donde el calor natural ayude a liberar la fragancia lentamente.
Los puntos de pulso siguen siendo los más recomendados porque concentran mayor temperatura corporal.
- Cuello y nuca
- Detrás de las orejas
- Parte interna de las muñecas
- Pliegue de los codos
- Zona del pecho
También es posible aplicar una pequeña cantidad sobre la ropa, especialmente en telas como lana o algodón, aunque conviene probar antes en un área poco visible para evitar manchas.
Un error frecuente es frotar las muñecas luego de aplicar el perfume. Ese gesto puede alterar las notas aromáticas y hacer que el aroma pierda intensidad antes de tiempo.
Cuáles funcionan mejor en épocas frías
El invierno suele favorecer perfumes más intensos, cálidos y envolventes. Las composiciones con notas amaderadas, orientales, especiadas o avainilladas tienden a mantenerse mejor en temperaturas bajas.
Ingredientes como ámbar, vainilla, pachuli, cuero, canela, almizcle y maderas suelen ofrecer una sensación más persistente. En cambio, los perfumes excesivamente cítricos o muy frescos, aunque agradables, pueden desvanecerse más rápido.
También influye la concentración del producto. Los eau de parfum o perfumes puros generalmente duran más que un eau de toilette, ya que contienen una mayor proporción de aceites aromáticos.
Guardar correctamente el frasco es otro aspecto importante. La exposición al sol, al calor excesivo o a ambientes húmedos puede modificar la fórmula y afectar el rendimiento de la fragancia. Lo ideal es conservarlos en lugares frescos, secos y alejados de la luz directa.
Con algunos cambios simples en la rutina diaria, es posible conseguir que el perfume acompañe durante más horas incluso en los días más fríos. La combinación entre hidratación, buena aplicación y elección adecuada de aromas puede marcar la diferencia para mantener una fragancia presente y agradable a lo largo de toda la jornada.