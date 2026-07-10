Entrevista

Entre la edición y la publicación: la amistad hecha páginas

Pilar Escobar (28) y Martina Cúneo (28) son creadoras e integrantes de una editorial independiente santafesina. En esta entrevista, cuentan cómo es la toma de decisiones dentro de su proyecto “Enidra”, donde la amistad entre ambas es parte fundamental de su trabajo, de su pasado y de su presente.