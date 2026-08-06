Tener plantas dentro de casa se convirtió en una de las tendencias más elegidas para sumar naturaleza, color y frescura a los ambientes. Sin embargo, no todas las especies requieren macetas con tierra, riego constante o grandes cuidados. Existen variedades de interior que pueden desarrollarse en agua, mantenerse verdes durante mucho tiempo y convertirse en un elemento decorativo original.
Dos plantas de interior que crecen en agua y parecen no marchitarse nunca
Estas especies poco difundidas se destacan por su resistencia y facilidad de mantenimiento, convirtiéndose en una opción original para sumar verde a los ambientes sin grandes exigencias.
Aunque muchas personas conocen el potus o el bambú de la suerte como plantas aptas para crecer en recipientes con agua, hay otras especies menos difundidas que también ofrecen esta posibilidad. Se destacan por su resistencia, su crecimiento atractivo y la facilidad con la que pueden incorporarse a distintos espacios del hogar.
Estas alternativas son ideales para quienes buscan sumar vegetación sin dedicar demasiado tiempo al mantenimiento o para quienes prefieren una decoración más minimalista con frascos, jarrones de vidrio o recipientes transparentes.
Las especies resistentes
Una de las plantas que se adapta muy bien a este método de cultivo es la Tradescantia zebrina, también conocida como amor de hombre o planta cebra. Sus hojas con tonos verdes, violetas y plateados le dan un aspecto llamativo, por lo que suele utilizarse como una pieza decorativa dentro de livings, escritorios o estanterías.
Esta especie puede crecer a partir de esquejes colocados directamente en agua. Con el paso de los días comienza a desarrollar raíces y, si recibe buena iluminación indirecta, puede mantenerse saludable durante largos períodos.
Otra opción menos conocida es la Syngonium podophyllum, una planta tropical de hojas con forma de flecha que también puede desarrollarse en recipientes con agua. Su crecimiento suele ser rápido y sus hojas presentan diferentes tonalidades según la variedad, desde verdes intensos hasta combinaciones con blanco o rosado.
Además de aportar un toque natural, el syngonium tiene una apariencia elegante que se adapta a distintos estilos de decoración, desde ambientes modernos hasta espacios más cálidos y tradicionales.
Cómo cuidar estas plantas
Aunque estas especies no necesitan tierra para crecer, sí requieren ciertos cuidados básicos para evitar que sus raíces se deterioren y conservar su aspecto durante más tiempo.
Algunos consejos para mantenerlas en buenas condiciones son:
- Utilizar recipientes limpios para evitar la acumulación de bacterias.
- Cambiar el agua con frecuencia para mantenerla fresca.
- Colocarlas en sectores con buena iluminación, pero sin exposición directa al sol intenso.
- Retirar hojas dañadas o raíces que presenten mal aspecto.
- Evitar llenar completamente el recipiente para permitir una correcta oxigenación.
- Elegir esquejes sanos para iniciar el crecimiento.
El mantenimiento de estas plantas suele ser sencillo, pero observar su evolución permite detectar rápidamente cualquier cambio. Si las hojas pierden color o aparecen signos de deterioro, puede ser necesario modificar la ubicación o renovar el agua con mayor frecuencia.
Una alternativa decorativa
El cultivo de plantas en agua no solo representa una opción práctica, sino también una tendencia decorativa que permite jugar con diferentes estilos. Los recipientes transparentes dejan ver las raíces y generan un efecto visual particular, especialmente cuando se combinan con muebles de madera, espacios luminosos o ambientes pequeños.
Además, esta forma de tener plantas resulta atractiva para quienes viven en departamentos o lugares donde no cuentan con balcones, patios o demasiado espacio para colocar macetas tradicionales.
La posibilidad de observar cómo crecen las raíces y cómo la planta se adapta al recipiente convierte a estas especies en una alternativa dinámica dentro de la decoración del hogar. Cada ejemplar evoluciona de manera diferente y puede convertirse en un pequeño punto verde que cambia con el paso del tiempo.
La Tradescantia zebrina y el Syngonium podophyllum son dos opciones que, aunque no tienen la misma popularidad que otras plantas de interior, ofrecen una combinación de belleza, resistencia y facilidad de cuidado. Con pocos elementos y una atención básica, pueden convertirse en protagonistas de cualquier ambiente.