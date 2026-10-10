Este sábado 10 de octubre se celebra el llamado portal 10/10, una fecha que, dentro de las creencias numerológicas, se relaciona con la renovación, los nuevos comienzos y la posibilidad de plantear objetivos. Para quienes siguen estas prácticas, es una oportunidad para reflexionar sobre el presente, reconocer aprendizajes y concentrarse en aquello que desean cambiar.
Este sábado es el portal 10/10: cómo aprovecharlo con tres rituales
Una fecha asociada con la numerología invita a dejar atrás viejos hábitos, establecer nuevas intenciones y enfocarse en objetivos personales con ejercicios fáciles de realizar en casa.
El número 1 simboliza los comienzos, la iniciativa y la independencia, mientras que el 0 se asocia con el potencial y las posibilidades. La repetición de ambos números se interpreta como una invitación a revisar las decisiones personales y definir nuevas metas.
Aunque no existe evidencia científica de que los portales energéticos produzcan efectos sobrenaturales, muchas personas aprovechan estas fechas como una oportunidad simbólica para ordenar sus pensamientos, practicar la gratitud y planificar cambios. No es necesario contar con elementos especiales ni seguir reglas estrictas: lo importante es dedicar un momento a la reflexión.
¿Qué significa el 10/10?
Desde la numerología, esta combinación representa una oportunidad para cerrar etapas y abrirse a nuevas experiencias. La jornada puede utilizarse para revisar qué objetivos siguen vigentes, cuáles quedaron pendientes y qué hábitos conviene modificar.
Para acompañar este proceso, se pueden realizar tres rituales sencillos en casa. Cada uno propone trabajar sobre un aspecto diferente: los deseos, el entorno cotidiano y el reconocimiento de aquello que ya forma parte de la vida.
Tres rituales para hacer en casa
1. Escribir diez deseos
Buscá una hoja y una lapicera y anotá diez deseos u objetivos para los próximos meses. Pueden estar relacionados con el trabajo, los vínculos, los proyectos personales o el bienestar. Después, elegí los más importantes y pensá qué acciones concretas podés realizar para acercarte a ellos. Guardá la lista para revisarla más adelante.
2. Limpiar y renovar los espacios
Elegí un ambiente de tu casa y dedicá unos minutos a ordenarlo, retirar objetos que ya no utilizás y ventilar. Mientras lo hacés, reflexioná sobre los hábitos o situaciones que querés dejar atrás. La limpieza funciona como un gesto simbólico para acompañar el inicio de una nueva etapa.
3. Practicar la gratitud
Anotá diez cosas por las que estés agradecido, desde logros personales hasta pequeños momentos cotidianos. Luego, escribí tres metas que quieras alcanzar y un primer paso para avanzar hacia cada una. Este ejercicio permite reconocer lo positivo del presente sin perder de vista los cambios deseados.
Cómo aprovechar el portal
Para darle un sentido práctico a la jornada, conviene elegir un momento tranquilo, apagar las distracciones y dedicar unos minutos a cada actividad. También puede ser útil releer las intenciones al finalizar el día y seleccionar una acción concreta para poner en marcha durante la semana.
Más allá de las creencias espirituales, el portal 10/10 puede servir como una oportunidad para hacer una pausa, revisar prioridades y definir objetivos realistas. La clave está en acompañar las intenciones con decisiones concretas y acciones sostenidas.