La temporada Primavera-Verano 2026 llega con una propuesta que combina comodidad, personalidad y una mirada renovada sobre los clásicos. Las pasarelas internacionales anticipan una etapa en la que las prendas adquieren nuevas proporciones, los colores ganan protagonismo y los detalles se convierten en recursos clave para transformar los looks cotidianos.
Las prendas que serán tendencia durante la Primavera-Verano 2026
Las pasarelas anticipan una temporada marcada por nuevas siluetas, colores protagonistas, texturas livianas y una reinterpretación de clásicos.
La moda de los próximos meses también apuesta por recuperar referencias de décadas anteriores y reinterpretarlas desde una estética contemporánea. Lejos de una única tendencia dominante, la temporada propone mezclar estilos, texturas y siluetas para construir conjuntos más personales.
Tonos protagonistas
Uno de los grandes ejes de la temporada será el color. Los tonos intensos convivirán con alternativas más suaves y neutras, lo que permitirá incorporar distintas paletas tanto en prendas principales como en accesorios.
Los colores pastel tendrán presencia en propuestas de aire más delicado, mientras que las tonalidades vibrantes funcionarán como punto de atención dentro de conjuntos más simples. Esta combinación permitirá pasar de looks monocromáticos a composiciones con contrastes más marcados.
El blanco también conservará su lugar como uno de los grandes clásicos de los meses cálidos. Su versatilidad facilita la creación de estilismos minimalistas, pero también permite combinarlo con colores más fuertes y estampados.
Siluetas y prendas que ganarán terreno
Las proporciones serán otro de los grandes protagonistas de la Primavera-Verano 2026. Las prendas amplias continuarán formando parte del guardarropa, aunque convivirán con diseños más estructurados y ajustados.
Entre las claves que marcarán la temporada se destacan:
- Pantalones de silueta amplia y cortes relajados.
- Faldas y vestidos con movimiento.
- Prendas de inspiración sastrera.
- Transparencias utilizadas como detalle o protagonista.
- Tejidos livianos pensados para los días de calor.
- Accesorios de mayor tamaño para completar los conjuntos.
La convivencia entre prendas holgadas y piezas más ceñidas permitirá generar contrastes de volumen. De esta manera, una camisa amplia podrá combinarse con una parte inferior más ajustada, mientras que una falda de mayor estructura podrá acompañarse con una prenda superior sencilla.
Texturas, estampas y una nueva forma de combinar
Las texturas también tendrán un papel importante durante los meses más cálidos. Materiales livianos y superficies con movimiento aportarán profundidad a conjuntos que, a primera vista, pueden parecer simples.
Las transparencias aparecerán en diferentes versiones y podrán incorporarse tanto en prendas completas como en pequeños sectores de una pieza. El recurso permitirá sumar capas y generar combinaciones más sofisticadas sin perder la esencia de la temporada.
Los estampados, por su parte, continuarán ampliando las posibilidades para quienes buscan looks con mayor impacto visual. Diseños florales, gráficos y composiciones de inspiración retro podrán convivir con prendas lisas, mientras que las mezclas de diferentes motivos aportarán un resultado más audaz.
La temporada también recuperará elementos asociados con décadas pasadas, aunque reinterpretados mediante cortes actuales. Esa combinación entre referencias conocidas y nuevas proporciones será una de las claves para actualizar el guardarropa sin abandonar prendas que ya forman parte del estilo personal.
Más allá de las tendencias puntuales, la Primavera-Verano 2026 propone una moda flexible. La posibilidad de combinar piezas básicas con otras de mayor presencia permite adaptar las novedades a diferentes estilos y ocasiones. El resultado es una temporada en la que la experimentación convive con la practicidad y donde los clásicos encuentran nuevas formas de llevarse.