Del 18 al 24 de mayo, el horóscopo chino marca una etapa de ajustes y oportunidades para todos los signos. La semana favorece la organización de rutinas, el inicio de proyectos y la revisión de relaciones personales y profesionales. Signo por signo, las predicciones señalan dónde poner el foco para crecer sin descuidar el equilibrio emocional.
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 18 al 24 de mayo
Energías de cambio, definiciones y movimiento atraviesan a los doce animales del horóscopo chino. Claves para el trabajo, las emociones y los vínculos en una semana que invita a reordenar prioridades y avanzar con mayor conciencia.
🐀 Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Necesita ser escuchado y apoyado por quienes están a su alrededor, pero el signo de la Rata es muy orgulloso para pedir ayuda, siempre siente que puede hacerlo todo solo sin la ayuda de otros. Es un buen tiempo para ti, solo tienes que apoyarte de mejor manera en los hombros de quienes te ofrecen su mano para ayudarte, si tienes algo que decir o algo que llorar, puedes siempre hacerlo al alero de un buen amigo o amiga.
🐃 Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Es un buen momento para decidir cambiar ciertas cosas en tu vida, por una parte, no será una mala idea el buscar un trabajo, si es que no lo tienes, en un lugar donde puedas comenzar a avanzar de a poco, si no recibes el sueldo que necesitas de inmediato, no importa, la idea es ir creciendo y convertirte en alguien esencial dentro de ese equipo.
🐅 Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Logrará compartir mucho más con las personas que ama, por eso, será una gran semana, ya que hace tiempo que estabas buscando una instancia para compartir, recordar y reír junto a las personas que más quieres. Esta semana haz planes para una comida en casa o para una reunión con amigos, es importante mantener contacto cercano con las personas que amamos y la mejor forma es viéndose más seguido.
🐇 Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Convierte tu semana en todo un éxito al darte cuenta de que puedes siempre lograr cosas mucho más importantes, recuerda bien que cada paso que damos en la vida puede llevarnos mucho más lejos de lo que creíamos en un principio. Los solteros deberán dejar de quejarse de la falta de amor, ya que no es así, en tu vida no tienes falta de amor, quizás de pareja, pero no una carencia de cariño y de amor real.
🐉 Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Esta semana será muy importante para tomarle atención a los afectos en todo sentido, no te olvides de quienes han estado a tu lado por mucho tiempo, ellos pueden verse como que no te prestan atención, pero en el fondo si lo hacen. El amor es uno de los motores fundamentales del ser humano, si no contamos con la capacidad de amar, entonces podríamos decir que hemos perdido todo en la vida.
🐍 Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Los valores que nos han enseñado no tienen ninguna relación con el prohibir a otros el ser libres mientras no hagan daño a nadie. Si quieres terminar un compromiso, siempre hazlo de frente, cara a cara, no te detengas ante los temores que pueden venir cuando terminamos algo, si sabes que ya no es lo que quieres, entonces es tiempo de atreverte a pasar a un mejor estado de vida, uno donde puedas estar con la tranquilidad de que puedes manejar tu propio camino sin la amenaza de alguien que pueda herirte en el camino.
🐎 Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Posees la fuerza necesaria para hacer de tu vida un muy buen camino, necesitas eso sí, las habilidades de las que careces, no se trata de algo especialmente difícil de conseguir, ya que tienen que ver con aprendizajes que cualquiera puede obtener estudiando, vuelve a darle importancia al acto de aprender durante esta semana. No te pierdas en los problemas, necesitas encontrar las soluciones concretas que pueden ayudarte a tener un mejor pasar en la vida.
🐐 Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Siempre es necesario dejar de temer a lo que no conocemos, muchas cosas buenas pueden aparecer si nos atrevemos más a cruzar esas puertas que creemos deben permanecer cerradas en nuestra vida por los posibles peligros que representan. Esta semana es para congeniar con otros, para dejar claro que puedes ser una persona muy agradable y con muchas cosas por entregar.
🐒 Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
No pienses demasiado antes de actuar esta semana, ya que será un tiempo para la aventura, para la osadía y para quienes están intentando arriesgarse más por lo que quieren. Por eso, esta semana es muy importante que dejes de lado tus miedos y que te concentres en las reales posibilidades que tienes en tu vida, para ello, solo tienes que comenzar a reconocer tus fortalezas y tus ambiciones, si encuentras que el camino es posible, entonces puedes comenzar a trabajar en ello.
🐓 Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Existen ocasiones en las que tenemos que aceptar lo que se nos viene encima, sobre todo si no intentamos hacer nada para remediarlo o ponerle un alto a esa situación. Si esta semana tienes que aceptar algún destino inevitable, hazlo siempre con la frente en alto y mirando tus posibilidades para el futuro, nunca dejes que tu ánimo decaiga por un fracaso, eso te pasará siempre en la vida, el secreto está en saber cómo manejarlos bien.
🐕 Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
No camines todo el tiempo pensando en las posibles caídas que enfrentarás, eso es como si estuvieses en un país extranjero pensando todo el tiempo que habrá una guerra, tienes que calmarte, las caídas no llegan sin avisar algo antes, por lo que no deberían ser tan sorpresivas, recuerda que detrás de cada error hay un acto que lo inició, para evitar los fracasos tienes que solo abrir más los ojos.
🐖 Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Vuelve a darle un vistazo más a ese proyecto que desechaste en algún momento y que ahora podría ser realizable, debes siempre guardar tus ideas y proyectos, nunca sabes cuándo podrás hacerlos realidad, es maravillosa descartar algo en el pasado y en el futuro darse cuenta de su genialidad. No te des por vencido si algo sale mal en tu vida durante la semana, eso siempre nos sucederá, solo hace falta tener valentía para reconocer nuestros errores y avanzar.