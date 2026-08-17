Del 17 al 23 de agosto, el horóscopo chino marca una etapa de ajustes y oportunidades para todos los signos. La semana favorece la organización de rutinas, el inicio de proyectos y la revisión de relaciones personales y profesionales. Signo por signo, las predicciones señalan dónde poner el foco para crecer sin descuidar el equilibrio emocional.
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 17 al 23 de agosto
Energías de cambio, definiciones y movimiento atraviesan a los doce animales del horóscopo chino. Claves para el trabajo, las emociones y los vínculos en una semana que invita a reordenar prioridades y avanzar con mayor conciencia.
🐀 Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Esta semana no te conviene llevar siempre la opinión contraria ante todas las personas que conoces, será un tiempo de acuerdos y de grandes amistades, por eso, durante esta semana no será extraño ver a muchos hacerse amigos íntimos de personas que antes no eran de su agrado, todo a causa de este buen período que vivirás en tus emociones y en lo que entregas a otros.
🐃 Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
No te arrepientas de lo que has dicho si lo has hecho desde tu corazón, las personas pueden darse cuenta cuando un acto de arrepentimiento es sincero y cuando no, por eso, esta semana tienes que comenzar a sincerarte de la manera que puedas y que creas posible, intentar siempre ser honesto puede parecer complejo, pero si valores de verdad esa cualidad en los demás, entonces no te será complicado intentarlo.
🐅 Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Resuelve los problemas que tienes en este momento en tu vida, no puedes quedarte como si nada estuviese pasando y hacer otra cosa mientras tienes un gran embrollo en tu vida. Deja de sentir como que has fallado demasiado en tu vida, eso no es así, puedes haber tenido errores, pero no has fracasado de verdad si aún estás de pie.
🐇 Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Estarás muy bien en el aspecto emocional durante la semana, el llanto ha acabado y la tristeza se aleja de tu vida a pasos agigantados, ahora es tu turno de comenzar a ser feliz ya sonreír mucho más, no te olvides de que el camino podría llevarte mucho más lejos de lo que planeaste en un momento, solo libérate de las cargas del pasado.
🐉 Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Estás compartiendo muy poco tiempo con quienes tienes a tu lado y eso puede ser muy malo para tu progreso en la vida, necesitas comenzar a compartir más, sobre todo con tus seres queridos. El momento más importante de la semana vendrá a manos de quien menos lo esperas, será una sorpresa agradable y un buen reencuentro con quien hace tiempo no veías, no dejes de emocionarte por esto y por los momentos que vivirán juntos.
🐍 Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Cuando pienses las razones por las que muchas veces fracasas en lo que intentas, tienes que solo comenzar a pensar en la posibilidad de mucho más, ya que puedes lograr todo lo que te propongas, pero la falta de confianza en ti mismo te hace fracasar muchas veces. Para ser capaz de ver las cosas buenas que otros pueden entregar a tu vida solo tienes que intentar mirar a las personas por lo que son realmente en su interior.
🐎 Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
No puedes dejar de recordar las fechas especiales que tendrás para esta semana, hay momentos en los que debemos tener en cuenta lo que viene, ya que podrías perder reuniones importantes a causa de la falta de organización. Los de signo Caballo no se sentirán derrotados si no logran conquistar a una persona durante esta semana, no puedes dejar que las cosas te hagan sentir mal cuando de verdad no has perdido nada.
🐐 Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Si comienzas a sentir la necesidad de salir de tu lugar de residencia, aunque sea por un fin de semana, hazlo, ya que esta semana un descanso podría ser muy propicio para quienes llevan harto tiempo trabajando sin poder ver verdaderos resultados en su camino. Piensa de buena forma de los pasos que otros están dando, si puedes apoyar a quienes amas en su camino, entonces mucho mejor, ya que serás un buen pilar de apoyo y además influirás de manera positiva en la concreción de los sueños de otra persona.
🐒 Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Es una buena semana para estar en casa y arreglar los problemas que puedas encontrar en tu hogar, recuerda que, según las tradiciones orientales, tener todo en funcionamiento en tu casa indica prosperidad para el futuro, algo de lo que también nos hacemos parte. La fuerza que necesitas para esta semana debe venir desde lo más profundo de tu ser, ya que tienes muchas cosas en juego y necesitas ser capaz de hacer frente a todo lo malo que vives, que tu cuerpo te acompañe en ello será un premio para tu salud.
🐓 Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
El esfuerzo puede ser muy grande si quieres sacar adelante ese trabajo que puedes tener atrasado, pero no por ello no valdrá la pena, tienes que esforzarte y ser capaz de cumplir con los plazos que te hayan impuesto, además de eso, es una buena prueba para ti y para tu rapidez el ponerte metas de término para tus trabajos. No debes tener miedo a lo que puede pasar en tu vida, estás en el momento justo para comenzar a ver un nuevo camino que te ayude a concentrarte más en lo bueno que te puede llegar si tomas la vida con valentía y sin miedo.
🐕 Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
El signo del Perro está intentando lograr ciertas cosas que antes no había podido por falta de tiempo. Es bueno dejar pasar las cosas que no pueden ser en este momento, necesitas un poco más de decisión para dejar ir lo que no puedes solucionar, no se trata de un fracaso en sí, ya que siempre podrás tener una nueva oportunidad en la vida para poder volver a hacer las cosas que en un momento dejaste en el camino.
🐖 Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
No te conviene hacer tratos con personas que no conoces bien durante esta semana, es mejor mantener las inversiones en el área familiar o de la amistad antes de tomar riesgos, ya vendrá el tiempo para hacer otro tipo de negocios que potencien de mejor forma tu vida financiera. Concéntrate en las cosas que pueden ayudarte a ver tu trabajo de mejor manera, ya que estás perdiendo la confianza en lo que realizas.