Del 10 al 16 de agosto, el horóscopo chino marca una etapa de ajustes y oportunidades para todos los signos. La semana favorece la organización de rutinas, el inicio de proyectos y la revisión de relaciones personales y profesionales. Signo por signo, las predicciones señalan dónde poner el foco para crecer sin descuidar el equilibrio emocional.
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 10 al 16 de agosto
Energías de cambio, definiciones y movimiento atraviesan a los doce animales del horóscopo chino. Claves para el trabajo, las emociones y los vínculos en una semana que invita a reordenar prioridades y avanzar con mayor conciencia.
🐀 Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
El signo de la Rata se inspirará en las buenas decisiones de otros para tomar las decisiones correctas para su vida esta semana, por eso, las cosas parecen salir muy bien para el signo de la Rata durante este tiempo, tienes que comenzar a darte cuenta de los buenos impulsos que otros están dando a tu vida, agradece su generosidad. Cuando de verdad te sientas solo, en ese momento tienes que comenzar a decidir lo que puede ser que está afectando tu vida privada, la sensación de soledad no es normal, especialmente si no lo estás realmente en tu vida diaria.
🐃 Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Ten la seguridad de que en la vida nunca podremos estar realmente de acuerdo con todo lo que otros dicen, por eso, dentro de nuestra sociedad existe la instancia del debate, donde dos o más personas pueden poner sus puntos de vista en una mesa y los demás deciden a quién le creen. Quién apoyan de verdad, intenta siempre enseñar a quienes viven en tu hogar, la importancia de debatir las ideas, siempre con calma y respeto.
🐅 Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Tienes mucho que decir con respecto a un tema que se ha estado presentando en tu vida, algo que no te tiene muy feliz y que desearías que así fuese, si se trata de algo del corazón entonces tienes que poner un poco más de atención a quien tienes al lado quien quieres tener. Si el corazón se está negando a alguien y cree que esa no es la actitud que debería estar tomando, entonces despierta, no es un ente aparte, es tu corazón.
🐇 Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Piensa en quienes pueden ayudarte a ver la vida desde otro ángulo, uno que ignoraste hasta este momento y que podría ser un mejor aliado para tu camino. Es bueno dejar de ver las cosas de manera negativa, cuando nos centramos en nosotros mismos y en nadie más, siempre podemos tener malos resultados, por eso, dentro de esta semana tienes que intentar pensar también en los demás, sobre todo quienes son parte de tu familia.
🐉 Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
El signo del Dragón pasa demasiado tiempo pensando en las cosas que no le harán feliz y muy poco en las que sí lo harán, pero eso solo será durante esta semana, gracias a ello descubrirás que no vale la pena el centrar nuestra mente en lo que de verdad no entregará felicidad a nuestro corazón. Tienes que convencerte de que no siempre encontrarás la solución a todo, esta semana te estresarás intentando solucionar algo que en realidad no te compite, así que no te desgastes de forma innecesaria cuando de verdad puedes entregar mucho más de ti mismo.
🐍 Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Resuelve los conflictos que tengas con una persona que pertenece a tu grupo familiar, si siempre estás intentando hacer que las cosas se arreglen, pero la otra persona no hace caso a tus insinuaciones, entonces tendrás que hablarle directamente, algo que parece no ser muy fácil para ti en este momento. No te comprometas a algo que sabes que no puedes manejar, necesitas darte cuenta, antes de tomar un compromiso, saber si puedes manejar bien algo o si se te escapará de las manos, recuerda que hacer eso puede implicar un gran retraso y pérdida de dinero para otros.
🐎 Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Es un excelente tiempo para dejar de poner tan poco empeño en tu trabajo, si no te has estado esforzando de verdad, si tienes un malestar que no te deja trabajar o si de verdad te sientes demasiado cansado, todo eso necesitas solucionarlo, siempre hay una forma, pero no puedes decaer en tu trabajo, la calidad debe ser lo primordial. La salud será un punto muy favorable para quienes quieran practicar un nuevo deporte o quienes deseen pensar en una buena forma de perder peso.
🐐 Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
El signo de la Cabra se ha convencido de que muchas veces comete errores graves en su vida y esta semana no será la excepción. Cualquier cosa errada que hagas tendrá su consecuencia en un tiempo más y no será agradable para ti, por eso, esta semana tienes que darte cuenta en el momento que estés a punto de cometer un error los resultados que eso podría tener en tu camino, no dejes pasar ningún detalle.
🐒 Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
El signo del Mono será capaz de tener un pensamiento mucho más positivo que de costumbre, algo que le vendrá bastante bien para este tiempo donde necesitará mucha más concentración para hacer valer lo que piensa realizar, ya sea en su trabajo o en su vida en general. Olvida los fracasos que ha tenido recientemente en el trabajo, esta semana será para trabajar con mayor fuerza y ánimo.
🐓 Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Saborea la vida, si en este momento tienes la opción de elegir lo que quieres y no tienes problemas para ello, siéntete afortunado, ya que muchas personas no tienen esa opción y deben quedarse solamente con lo que la vida les ha entregado. Hay momentos muy duros que pasaremos en la vida, siempre será así, pero los buenos momentos son los que hacen que valga la pena sufrir a veces.
🐕 Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Los pasos que has venido dando hace tiempo en tu camino pueden resultar muy exitosos en el futuro, pero ahora tienes que concentrarte en ciertas cosas que necesitan de tu asistencia urgentemente y que serán precisamente el punto más bajo de esta semana, quizás tengan que ver con dinero o con un trabajo que no has entregado. Esta semana como liviana, no será bueno cargar demasiado tu cuerpo con comida poco saludable.
🐖 Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Esta semana tienes que tener mucha atención con los posibles engaños que puedas vivir en la calle o en un lugar público, debes llevar tus cosas muy aseguradas, ya que estarás vulnerable a robos ya estafas, pero con mucha seguridad y evitando el peligro saldrás ileso de ello. No te compliques cuando lo único que necesitas es claridad y buenas intenciones para dar solución a lo que te está molestando.