Signo por signo

Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 27 de abril al 3 de mayo

Energías de cambio, definiciones y movimiento atraviesan a los doce animales del horóscopo chino. Claves para el trabajo, las emociones y los vínculos en una semana que invita a reordenar prioridades y avanzar con mayor conciencia.