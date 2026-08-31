Del 31 de agosto al 6 de septiembre, el horóscopo chino marca una etapa de ajustes y oportunidades para todos los signos. La semana favorece la organización de rutinas, el inicio de proyectos y la revisión de relaciones personales y profesionales. Signo por signo, las predicciones señalan dónde poner el foco para crecer sin descuidar el equilibrio emocional.
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre
Energías de cambio, definiciones y movimiento atraviesan a los doce animales del horóscopo chino. Claves para el trabajo, las emociones y los vínculos en una semana que invita a reordenar prioridades y avanzar con mayor conciencia.
🐀 Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Deberás enfrentarte con alguna persona de tu familia que, aunque quiera el bien para ti, también debe darte tu espacio e independencia para realizar eso que quieres lograr. Una renovación de tu fe, un renacimiento. Debes tener más iniciativa para con la familia. No te ahogues en vasos de agua. Celebraciones con alegría.
🐃 Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Cambio en tus sentimientos. Ritual de prosperidad. Tendrás muchas energías que manejar a la vez, una fuerza en reserva a tu disposición. Te activas con marzo. Cuídate de infidelidades. Se hace justicia en una lucha. Cambios en tu sitio de trabajo. Enseñar, compartir lo que percibes y descubres, pueden llegarte mensajes espirituales.
🐅 Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Se te aconseja la práctica de pilates, zumba, aerobics, también podrías practicar algo que te permita una descarga catártica de las tensiones. La tendencia es a que seas auténtico y espontáneo. Noticias estimulantes. Un negocio independiente abre sus puertas para ti. Normalmente, los demás no son conscientes de tu emotividad.
🐇 Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Los caminos se abren a tu favor. Lo que necesites aparecerá. Dinero inesperado. Cambios alentadores en las finanzas. Ventajosas compras o un regalo muy útil. Contacto con personas en el extranjero. Se rectifica o se aprueba un documento. Acuerdos, registros o contratos. Buenas noticias. Una celebración, cumpleaños o boda.
🐉 Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Temas que involucran tu dinero, trabajo, educación, salud física, una casa y un proyecto que involucra resultados tangibles. Te llamará la atención el gesto de una mujer, es una especie de sonrisa condescendiente. Pagos y transferencias frecuentes ésta semana. Sería bueno que canalices tus energías con alguna actividad artesanal, manos a la obra.
🐍 Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Pronto desarrollarás proyectos con personas o agrupaciones afines. Consolidarán valiosas amistades mediante asociaciones y contactos. Encarar de manera más activa tu relación de pareja o una relación de sociedad comercial. Te toca apoyar remotamente pero de manera efectiva. Sentimientos correspondidos que alientan al reencuentro.
🐎 Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Los asuntos pendientes van avanzando en medio de luchas y diligencias. Cambios inesperados dentro del entorno familiar. Un evento donde te planteas hacerte responsable por alguien. Algo que investigarás o estudiarás. Un terreno, documentos o firmas. Mensaje impactante sobre un libro o unos papeles. Recibes un mensaje importante.
🐐 Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
No puedes cargar con todos los problemas familiares, debes delegar para ocuparte más de ti mismo. El fin de un mal tiempo. Circunstancias concluidas. Los temas familiares pasan a un primer plano. Debes seguir adelante y entender el aprendizaje de éstos días difíciles. Se recomienda realizar actividades que te ayuden a tener la mente despejada.
🐒 Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Es el momento de buscar orden y de trabajar duro para concretar lo que deseas. Confiar en ti mismo será prioritario. Buena salud. La paciencia es una virtud. La hora de ocuparte de tu salud, de hacer ejercicios y de mejorar tu imagen personal. Autodisciplina. Contacto con un hombre influyente. Tendrás que enfrentar a un rival importante.
🐓 Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
El tema central será tu sentimiento o una relación amorosa. Los demás cooperan y te apoyan. Un adiós, una despedida. Se habla de un cambio de lugar o de ir a otro lugar. Un sacrificio a cambio de tu armonía interna. Se soluciona algo relacionado con un documento de una mujer. Buenas noticias en la puerta de tu casa. Inversión en inmuebles.
🐕 Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
En la búsqueda de una verdad, tu verdad. Intentarás mayor control. Los juicios equilibrados te ayudarán a armonizar con tu entorno. Una decisión honesta. Innovar y empujar. Impondrán la ley y el orden. Se te recomienda moderación y prudencia a la hora de asumir retos o realizar cambios. Entrarás a un lugar y tu encanto hará el resto.
🐖 Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Lo quieras o no influir en las personas que te rodean. Liberarás una notable energía cuando se trate de luchar contra la injusticia cometida en tu entorno. Superas y vences suficientes situaciones difíciles. No permitas que otros te manipulen. Buena fortuna y alegrías en familia. Una conexión especial con alguien buena onda. Cancelas deudas.