A medida que avanza la segunda mitad del invierno, la moda comienza a anticipar los cambios de temporada con prendas que permiten renovar el guardarropa sin abandonar por completo las piezas más abrigadas. Entre las propuestas que ganan protagonismo aparecen dos recursos que vuelven a ocupar un lugar central: las rayas anchas y la sastrería.
Rayas anchas y sastrería: las dos tendencias que se imponen a fines del invierno
La temporada de frío entra en su tramo final con propuestas que recuperan estampas clásicas y prendas de líneas estructuradas, en combinaciones versátiles que también anticipan el cambio hacia la primavera.
La combinación de ambos estilos propone una estética que mezcla inspiración clásica con elementos más actuales. Los trajes, blazers, pantalones de vestir y abrigos estructurados se actualizan con estampas más visibles, mientras que las rayas dejan de ser un detalle discreto para convertirse en uno de los principales focos de los conjuntos.
La tendencia también responde a una búsqueda de prendas versátiles. Un blazer de sastrería puede utilizarse tanto con un pantalón a juego como con jeans, mientras que una prenda de rayas anchas puede incorporarse a un conjunto cotidiano o convertirse en el centro de un look más elaborado.
Las rayas anchas ganan protagonismo
Las rayas atraviesan distintas temporadas de la moda, pero para el cierre del invierno aparecen con una característica particular: ganan tamaño y presencia. En lugar de líneas finas y casi imperceptibles, las propuestas incorporan franjas más anchas que generan contraste y aportan una identidad marcada a cada prenda.
El recurso puede aparecer en sweaters, camisas, pantalones, faldas, vestidos y abrigos. También se adapta a diferentes estilos, desde combinaciones sobrias en tonos neutros hasta propuestas con contrastes más notorios.
Las rayas verticales, además, mantienen su presencia en prendas de inspiración sastrera. Su disposición permite construir una imagen estilizada y ordenada, especialmente cuando se utiliza en pantalones, chalecos o conjuntos completos.
Para quienes prefieren una incorporación más discreta de la tendencia, una alternativa consiste en sumar una única pieza estampada y combinarla con prendas lisas. De esta manera, las rayas funcionan como el elemento distintivo del conjunto sin generar una apariencia demasiado cargada.
Sastrería para todos los momentos del día
La sastrería también atraviesa una etapa de transformación. Los tradicionales conjuntos de saco y pantalón dejan de estar asociados exclusivamente a ocasiones formales y pasan a formar parte de propuestas más relajadas.
El blazer continúa siendo una de las prendas más fáciles de incorporar. Puede acompañar un pantalón de vestir para conseguir una imagen más clásica, pero también combinarse con denim, prendas de punto o calzado informal para generar un contraste entre lo estructurado y lo cotidiano.
Los pantalones sastreros, por su parte, aparecen con diferentes siluetas. Los modelos amplios tienen especial presencia y permiten construir conjuntos cómodos sin perder la estructura característica de este tipo de prendas.
Entre las claves para llevar la tendencia durante los últimos días del invierno se destacan:
- Blazers amplios: funcionan como tercera pieza y permiten transformar conjuntos básicos.
- Pantalones de pierna ancha: aportan movimiento y pueden combinarse con prendas más ajustadas.
- Trajes completos: una opción para quienes buscan un look de mayor impacto.
- Chalecos sastreros: permiten sumar estructura sin recurrir a demasiadas capas.
- Rayas sobre prendas de vestir: una forma de unir las dos tendencias de la temporada.
- Mezcla con básicos: camisetas, sweaters lisos y jeans ayudan a equilibrar las prendas más llamativas.
Cómo combinar las tendencias
La cercanía de la primavera no significa que sea necesario guardar inmediatamente las prendas de invierno. Por el contrario, la sastrería y las rayas permiten crear conjuntos de transición que pueden adaptarse a los cambios de temperatura.
Una de las opciones más sencillas es apostar por un blazer de rayas anchas sobre una base neutra. El negro, gris, blanco, beige o azul marino permiten que el estampado tenga mayor protagonismo y facilitan la combinación con otras prendas.
Otra posibilidad es utilizar un traje sastrero con una prenda más informal debajo. Una camiseta básica o un sweater liviano puede restarle formalidad al conjunto y hacerlo apropiado para diferentes momentos del día.
Los accesorios también cumplen un papel importante. Bolsos estructurados, cinturones y zapatos de líneas clásicas pueden reforzar la estética de sastrería, mientras que zapatillas u otros complementos informales permiten llevarla hacia un terreno más cotidiano.
En cuanto a los colores, los tonos neutros siguen siendo una alternativa segura para quienes buscan prendas que puedan mantenerse vigentes más allá del invierno. En cambio, quienes quieran incorporar una propuesta más llamativa pueden utilizar las rayas como punto de partida para sumar contrastes.