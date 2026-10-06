Hay plantas que sorprenden por sus colores, otras por sus formas y algunas por la duración de sus flores. La reina de la noche, cuyo nombre científico es Selenicereus grandiflorus, se destaca justamente por lo contrario: su floración es tan espectacular como breve.
Reina de la Noche: la planta que abre sus flores al caer el sol y dura apenas unas horas
Este cactus epífito sorprende con grandes flores blancas y un intenso perfume, en un fenómeno natural ligado a la polinización durante las horas nocturnas.
Este cactus trepador produce grandes flores blancas que comienzan a abrirse después de la puesta del sol. El proceso puede extenderse durante parte de la noche, pero antes de que llegue el día la flor comienza a marchitarse. Cada ejemplar puede generar nuevas flores en distintas temporadas, pero cada una de ellas ofrece un espectáculo que dura apenas unas horas.
Una flor fugaz
La floración nocturna es la principal característica de esta especie. Las flores son grandes, de color blanco en su interior y con tonos más oscuros hacia el exterior. Al abrirse, además, desprenden un aroma intenso que se vuelve parte del atractivo de la planta.
El momento de apertura ocurre después del atardecer. La flor despliega progresivamente sus pétalos hasta alcanzar su máximo desarrollo durante la noche. Con la llegada de la mañana, comienza a cerrarse y pierde rápidamente su aspecto original.
Esta adaptación está relacionada con los polinizadores nocturnos. El perfume y el color claro de las flores favorecen su localización durante las horas de oscuridad, cuando determinados animales pueden acercarse para alimentarse y participar en la polinización.
Un cactus particular
A diferencia de la imagen tradicional de un cactus pequeño y compacto, la reina de la noche tiene un crecimiento trepador. Sus tallos son largos y necesitan espacio o algún soporte sobre el cual desarrollarse.
La especie pertenece a la familia Cactaceae y es originaria de regiones de México, América Central, el Caribe y algunas zonas de Sudamérica. En su ambiente natural puede crecer apoyada sobre árboles o estructuras, mientras que en cultivo también puede desarrollarse en macetas siempre que tenga las condiciones adecuadas.
Su principal atractivo aparece cuando llega la noche. Durante buena parte del día puede pasar inadvertida, pero cuando comienza a oscurecer se transforma y prepara una floración que obliga a estar atentos al momento exacto.
Cómo cuidarla
Para cultivar una reina de la noche es importante reproducir algunas de las condiciones que favorecen su crecimiento. El exceso de agua es uno de los principales riesgos, por lo que el drenaje resulta fundamental. También necesita buena iluminación y protección frente a temperaturas demasiado bajas.
Entre los cuidados principales se encuentran:
- Utilizar un sustrato con buen drenaje.
- Evitar el encharcamiento.
- Proporcionar buena iluminación, sin exponerla a un sol excesivamente intenso.
- Protegerla de las bajas temperaturas.
- Brindarle un soporte cuando los tallos necesiten espacio para trepar.
- Reducir los riegos durante los períodos de menor crecimiento.
La espera es parte de su atractivo. Una vez que aparecen los botones florales, la oportunidad de verlos abiertos puede ser muy breve. La floración ocurre de noche y, para quienes logran presenciarla, la recompensa llega en forma de una enorme flor blanca que alcanza su máximo esplendor mientras el resto del jardín permanece a oscuras.
Cuando sale el sol, el espectáculo termina. La reina de la noche vuelve a mostrar su aspecto habitual y aquella flor que unas horas antes había transformado la planta comienza a marchitarse. Precisamente por esa fugacidad, cada floración se convierte en un acontecimiento para quienes tienen la suerte de estar despiertos en el momento indicado.