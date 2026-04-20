#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
Bienestar y productividad

El ritual de los siete segundos: Dwayne Johnson explicó el método que aplica en su vida diaria

El actor estadounidense compartió detalles sobre una práctica de enfoque mental diseñada para gestionar el estrés y mejorar la toma de decisiones antes de iniciar cualquier actividad.

Dwayne Johnson explicó el método que aplica en su vida diaria. Crédito: Reuters.Dwayne Johnson explicó el método que aplica en su vida diaria. Crédito: Reuters.
 13:41
Seguinos en
Por: 

Dwayne Johnson, reconocido por su trayectoria en la industria del entretenimiento y el deporte, difundió recientemente una técnica denominada "el ritual de los siete segundos". Según el actor, esta práctica no consiste en un ejercicio físico, sino en una pausa mental estratégica que permite procesar la información antes de reaccionar ante estímulos externos o situaciones de alta presión.

El método se basa en un concepto de la psicología aplicada al rendimiento: la creación de un espacio entre el estímulo y la respuesta. Al detenerse durante siete segundos, se busca reducir la influencia del impulso inmediato y dar lugar a una decisión más racional y alineada con los objetivos personales.

Dwayne JohnsonDwayne Johnson es reconocido por su trayectoria en la industria del entretenimiento y el deporte.

Aplicación práctica del método

La implementación de esta técnica es aplicable a distintos ámbitos de la rutina cotidiana, desde el entorno laboral hasta el familiar. Los puntos clave de su funcionamiento incluyen:

  • Identificación del impulso: reconocer el momento exacto en que una situación genera una reacción automática (enojo, ansiedad o prisa).
  • La pausa obligatoria: realizar una cuenta silenciosa de siete segundos. Este tiempo es suficiente para que el sistema nervioso disminuya los niveles de cortisol iniciales.
  • Reencuadre mental: durante la pausa, se evalúa si la respuesta planeada es constructiva o simplemente reactiva.
Mirá tambiénDwayne "La Roca" Johnson es el actor mejor pago del mundo

Beneficios en la gestión del estrés

Johnson señaló que la adopción de este hábito contribuye a una mejor gestión del estrés crónico. Al evitar respuestas impulsivas, se reducen los conflictos interpersonales y se optimiza el uso de la energía mental.

La ciencia respalda que breves periodos de pausa activan la corteza prefrontal, responsable del pensamiento lógico, por sobre la amígdala, encargada de las reacciones emocionales básicas.

Dwayne JohnsonSegún el actor, esta práctica consiste en una pausa mental estratégica.

El impacto en la productividad diaria

Además del aspecto emocional, el ritual se utiliza como una herramienta de transición entre tareas. Johnson recomienda aplicarlo antes de entrar a una reunión, iniciar un entrenamiento o llegar al hogar tras la jornada laboral.

Esta breve desconexión actúa como un "reinicio" que permite abordar la siguiente actividad con mayor presencia y enfoque, evitando el arrastre de tensiones de compromisos previos.

Seguinos en

Sobre el Autor
Por: 
#TEMAS:
Especial Nosotros

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro