Dwayne Johnson, reconocido por su trayectoria en la industria del entretenimiento y el deporte, difundió recientemente una técnica denominada "el ritual de los siete segundos". Según el actor, esta práctica no consiste en un ejercicio físico, sino en una pausa mental estratégica que permite procesar la información antes de reaccionar ante estímulos externos o situaciones de alta presión.
El ritual de los siete segundos: Dwayne Johnson explicó el método que aplica en su vida diaria
El actor estadounidense compartió detalles sobre una práctica de enfoque mental diseñada para gestionar el estrés y mejorar la toma de decisiones antes de iniciar cualquier actividad.
El método se basa en un concepto de la psicología aplicada al rendimiento: la creación de un espacio entre el estímulo y la respuesta. Al detenerse durante siete segundos, se busca reducir la influencia del impulso inmediato y dar lugar a una decisión más racional y alineada con los objetivos personales.
Aplicación práctica del método
La implementación de esta técnica es aplicable a distintos ámbitos de la rutina cotidiana, desde el entorno laboral hasta el familiar. Los puntos clave de su funcionamiento incluyen:
- Identificación del impulso: reconocer el momento exacto en que una situación genera una reacción automática (enojo, ansiedad o prisa).
- La pausa obligatoria: realizar una cuenta silenciosa de siete segundos. Este tiempo es suficiente para que el sistema nervioso disminuya los niveles de cortisol iniciales.
- Reencuadre mental: durante la pausa, se evalúa si la respuesta planeada es constructiva o simplemente reactiva.
Beneficios en la gestión del estrés
Johnson señaló que la adopción de este hábito contribuye a una mejor gestión del estrés crónico. Al evitar respuestas impulsivas, se reducen los conflictos interpersonales y se optimiza el uso de la energía mental.
La ciencia respalda que breves periodos de pausa activan la corteza prefrontal, responsable del pensamiento lógico, por sobre la amígdala, encargada de las reacciones emocionales básicas.
El impacto en la productividad diaria
Además del aspecto emocional, el ritual se utiliza como una herramienta de transición entre tareas. Johnson recomienda aplicarlo antes de entrar a una reunión, iniciar un entrenamiento o llegar al hogar tras la jornada laboral.
Esta breve desconexión actúa como un "reinicio" que permite abordar la siguiente actividad con mayor presencia y enfoque, evitando el arrastre de tensiones de compromisos previos.