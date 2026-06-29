En los últimos años, el interés por las plantas de interior creció de forma sostenida, impulsado por la búsqueda de bienestar en el hogar y la incorporación de hábitos más saludables en los espacios cotidianos. Entre las especies más mencionadas por sus supuestos beneficios ambientales y emocionales se encuentra la sansevieria, también conocida como “lengua de suegra”.
La planta que ayuda a dormir mejor y purifica el ambiente
La sansevieria se destaca por su resistencia y sus beneficios en interiores, aportando frescura, bienestar y una mejor percepción del ambiente. A continuación todos los detalles.
Esta planta se volvió popular por su resistencia y por su capacidad de adaptarse a distintos ambientes, pero además se la asocia con la purificación del aire y con efectos positivos sobre el descanso y el nivel de estrés. Aunque muchas de estas propiedades dependen del contexto y de la percepción de los usuarios, su presencia en hogares y oficinas continúa en aumento.
Se adapta a cualquier ambiente
La sansevieria se caracteriza por su bajo requerimiento de cuidados, lo que la convierte en una opción frecuente para quienes no tienen experiencia en jardinería. Puede sobrevivir en condiciones de poca luz y no necesita riegos constantes, lo que facilita su mantenimiento en espacios urbanos.
Su estructura de hojas firmes y verticales también la vuelve una planta decorativa, capaz de integrarse en distintos estilos de interiorismo. Por esta razón, suele colocarse en dormitorios, livings y oficinas, donde aporta un toque verde sin demandar atención permanente.
Beneficios asociados al descanso
Uno de los aspectos más difundidos de la sansevieria es su capacidad de liberar oxígeno durante la noche, a diferencia de la mayoría de las plantas. Este comportamiento ha sido vinculado con una mejora en la calidad del aire en espacios cerrados, especialmente en dormitorios.
Aunque no reemplaza sistemas de ventilación ni purificación profesional, su presencia contribuye a generar una sensación de ambiente más fresco y natural. A esto se suma el impacto visual del color verde, que en múltiples estudios psicológicos se asocia con la calma y la reducción del estrés.
- Ayuda a mejorar la percepción de calidad del aire en espacios cerrados
- Requiere poco mantenimiento y riego esporádico
- Se adapta a ambientes con baja iluminación
- Aporta un efecto visual de calma y equilibrio
- Puede ubicarse en dormitorios sin cuidados especiales
- Favorece la decoración natural en interiores urbanos
Estos elementos explican por qué la planta se convirtió en una de las más elegidas para incorporar naturaleza dentro del hogar sin grandes exigencias.
Tendencia en decoración y bienestar emocional
El auge de las plantas de interior también se vincula con una tendencia más amplia: la búsqueda de bienestar emocional a través del entorno. En este contexto, la sansevieria no solo cumple una función decorativa, sino que se integra a prácticas vinculadas con la relajación, el descanso y la desconexión del estrés cotidiano.
Especialistas en diseño de interiores señalan que la incorporación de elementos naturales en los espacios habitables puede influir en el estado de ánimo, generando ambientes más equilibrados. Si bien no se trata de una solución médica ni terapéutica, sí puede contribuir a mejorar la percepción del entorno.
En paralelo, el interés por este tipo de plantas también crece en redes sociales, donde se comparten consejos de cuidado y recomendaciones para crear espacios más armónicos dentro del hogar. La sansevieria se posiciona así como una de las especies más representativas de esta tendencia.