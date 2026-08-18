La manicura minimalista vuelve a cambiar de color sin abandonar su principal característica: el acabado sutil. Para este verano, los tonos azules muy claros, los reflejos nacarados y el efecto de superficie húmeda empiezan a ganar espacio entre las tendencias de belleza. Así aparece la “aqua glazed”, una propuesta que combina una base lechosa con destellos azulados e iridiscentes.
Uñas efecto agua: la manicura “aqua glazed” que gana cada vez más terreno
Una nueva versión del acabado perlado lleva los tonos acuáticos a las manos y propone un resultado luminoso, delicado y con apariencia de uñas mojadas.
El resultado queda a mitad de camino entre las conocidas uñas “glazed”, las terminaciones perladas y el brillo de un esmalte efecto agua. La clave está en que el color no se percibe completamente opaco: la luz se refleja sobre la superficie y genera una apariencia fresca, casi líquida.
La tendencia fue incluida entre las propuestas de manicura para el verano 2026 y también aparece vinculada a la influencia de los tonos acuáticos vistos en pasarelas.
Transforma el clásico acabado perlado
Las uñas “glazed” llevan varias temporadas dentro de las preferencias de quienes buscan una manicura elegante sin recurrir a diseños recargados. El acabado se caracteriza por una capa de brillo nacarado que captura la luz y genera una superficie lisa y luminosa. En 2026, esa estética se desplaza hacia colores más fríos y encuentra en el azul acuático una de sus versiones más actuales.
La “aqua glazed” toma esa fórmula y le incorpora una tonalidad azul muy liviana. En lugar de un celeste intenso o un esmalte turquesa tradicional, apuesta por un velo translúcido que deja ver parte de la uña natural. El efecto puede recordar al reflejo de una piscina, al vidrio marino o a una gota de agua iluminada por el sol.
Una de las propuestas que impulsó esta estética es Active Plump Aqua Glazed, de Manucurist, un esmalte de tono azul lechoso con reflejos nacarados e inspiración en los destellos del océano. La marca señala que su lanzamiento está pensado para ofrecer un acabado luminoso y modulable, que puede utilizarse en una capa para un resultado más transparente o intensificarse mediante capas adicionales.
La tendencia también dialoga con el regreso de los acabados que reflejan la luz de una manera más suave. Expertos citados por Good Housekeeping señalaron que los efectos glazed, chrome y reflectantes están teniendo una fuerte presencia, aunque con una interpretación menos intensa y más combinada con bases neutras o lechosas.
Cómo llevar las uñas “aqua glazed”
La versatilidad es uno de los motivos por los que este estilo puede adaptarse tanto a quienes prefieren una manicura discreta como a quienes buscan un detalle más llamativo. La forma de la uña puede mantenerse corta y natural, mientras que las versiones almendradas o ligeramente largas permiten que los reflejos se hagan más visibles.
Algunas de las posibilidades que mejor funcionan son:
- Base translúcida: deja protagonismo al brillo y genera un resultado casi natural.
- Azul lechoso: intensifica la inspiración acuática sin perder delicadeza.
- Reflejos nacarados: aportan dimensión cuando la luz cambia sobre la superficie.
- French aqua: permite llevar el color únicamente en las puntas.
- Efecto mermaid: suma destellos iridiscentes para una apariencia más fantasiosa.
- Capas superpuestas: permiten graduar la intensidad según el resultado buscado.
Las propuestas de verano de 2026 también muestran que los azules acuáticos conviven con lilas pastel y tonos ultramarinos, dentro de una paleta inspirada en lagunas, océanos y reflejos marinos. En las pasarelas, esta dirección cromática apareció asociada a firmas como Mugler y Victoria Beckham.
Brillo sin exceso
La “aqua glazed” encaja con una búsqueda que atraviesa buena parte de las tendencias actuales: uñas cuidadas, luminosas y fáciles de combinar. A diferencia de un acabado cromado tradicional, no necesita un efecto metálico marcado para llamar la atención. Su atractivo está justamente en el movimiento de la luz.
También resulta sencilla de adaptar a distintos estilos. Con uñas cortas y una sola capa puede funcionar como una alternativa al nude tradicional; con dos capas adquiere mayor presencia; y al combinarla con detalles blancos o iridiscentes puede acercarse a una estética inspirada en conchas, sirenas o superficies de agua.
El fenómeno, además, no aparece de manera aislada. Los acabados nacarados y las denominadas “shell nails” también se posicionaron entre las propuestas de verano, con tonos translúcidos y reflejos similares a los de la madreperla.
Así, la nueva versión acuática del efecto glazed encuentra su lugar entre dos extremos: no es una manicura completamente transparente ni una propuesta de color intenso. Su atractivo está en ese punto intermedio donde el azul apenas aparece, pero cambia con cada movimiento de las manos.