Con la llegada de las temporadas cálidas, las tendencias de belleza comienzan a renovarse. Para el verano 2027, las uñas glossy se posicionan como una de las propuestas más elegantes y versátiles. Su característica principal es el acabado ultrabrillante, que aporta luminosidad, prolijidad y un aspecto sofisticado sin necesidad de diseños recargados.
Adiós a las uñas tradicionales: el efecto glossy que será tendencia en 2027
Con terminaciones ultrabrillantes, tonos delicados y diseños versátiles, esta propuesta promete renovar las manicuras y convertirse en una de las favoritas de la temporada cálida.
Esta manicura permite jugar con diferentes colores, largos y formas, desde opciones naturales hasta tonalidades intensas. La clave está en conseguir un efecto pulido que refleje la luz y transforme cualquier diseño en una propuesta moderna.
Por qué son tendencia
Las uñas glossy se distinguen por su terminación brillante, similar al efecto de un esmalte recién aplicado. A diferencia de los acabados mate, esta técnica busca potenciar la luminosidad y conseguir una superficie uniforme.
Uno de sus principales atractivos es su versatilidad. Se puede llevar en uñas cortas, largas, cuadradas o almendradas, y combina tanto con estilos minimalistas como con diseños más llamativos.
Además, no requiere demasiados detalles para destacarse: un esmalte sencillo acompañado de una buena capa de brillo puede lograr una manicura sofisticada.
Los colores que dominarán
La tendencia permite incorporar distintas tonalidades según el estilo que se quiera conseguir. Entre las opciones más atractivas se encuentran:
- Rosa translúcido: delicado y natural, ideal para un acabado discreto.
- Nude brillante: clásico y elegante, combina con cualquier look.
- Blanco lechoso: aporta luminosidad y una apariencia limpia.
- Tonos pastel: celeste, lavanda y verde menta suman frescura.
- Colores vibrantes: coral, fucsia y naranja aportan personalidad.
- Efecto perlado: incorpora reflejos sutiles y sofisticados.
También se pueden sumar pequeñas flores, líneas finas o puntas francesas de colores para darle un toque diferente sin perder el protagonismo del brillo.
Cómo conseguir el efecto glossy en casa
Para lograr esta manicura, el primer paso es preparar las uñas, limarlas y retirar cuidadosamente los restos de esmalte anterior. Después, se recomienda aplicar una base protectora y colocar el color elegido en capas finas.
El secreto está en finalizar con un top coat de alto brillo, que aporta el efecto característico y ayuda a proteger el diseño.
Por último, mantener las cutículas hidratadas con aceite específico permite completar el resultado. Así, las uñas glossy se convierten en una alternativa sencilla para sumar elegancia y luminosidad durante el verano.