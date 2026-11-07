#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Moda

Satén y tirantes finos: los vestidos que serán furor en el verano 2026-2027

El regreso de los diseños sencillos y de textura suave redefine los conjuntos de la temporada de calor, sumando comodidad y elegancia en cada combinación.

El vestido camisón de satén, tendencia del verano 2026-2027.El vestido camisón de satén, tendencia del verano 2026-2027.
 12:52
+ Agregar El Litoral en
Por: 

La moda europea ya comenzó a marcar el rumbo de la próxima temporada de calor y una de las prendas que gana protagonismo es el vestido tipo camisón. Liviano, cómodo y con una estética que combina sensualidad y sencillez, este diseño se perfila como uno de los favoritos del verano 2026-2027.

Confeccionados principalmente en telas de satén, estos vestidos se destacan por su caída fluida, su brillo delicado y sus terminaciones inspiradas en la ropa de dormir. La propuesta recupera elementos clásicos de la lencería y los traslada a los looks de todos los días, con prendas que pueden adaptarse tanto a una salida informal como a una ocasión nocturna.

Mirá tambiénJeans anchos de noche: 3 looks de primavera que son fáciles de copiar

La clave de esta tendencia está en su apariencia descontracturada. Los cortes suelen ser simples, con siluetas rectas o ligeramente ajustadas al cuerpo, tirantes finos y escotes delicados. El satén aporta movimiento y una textura suave que acompaña la figura sin necesidad de sumar demasiados detalles.

El satén, protagonista

El satén aparece como uno de los materiales centrales de esta propuesta. Su superficie brillante permite darle un aspecto elegante a una prenda que, por su diseño, mantiene una impronta relajada. Además, su caída ayuda a crear una silueta liviana, ideal para los días de temperaturas elevadas.

Los vestidos lenceros conquistan la moda europea.Los vestidos lenceros conquistan la moda europea.

Los vestidos tipo camisón pueden encontrarse en diferentes largos, desde modelos cortos hasta versiones midi y extensas. También se presentan en una amplia variedad de tonos: los neutros y claros aportan una estética minimalista, mientras que los colores intensos y los estampados permiten crear conjuntos más llamativos.

Cómo combinar estos vestidos

Una de las ventajas de esta prenda es su versatilidad. Según los accesorios y el calzado elegidos, puede convertirse en una alternativa para distintos momentos del día.

Algunas opciones para incorporarla al guardarropa son:

- Para el día: combinarla con sandalias bajas, ojotas de diseño o zapatillas sencillas.

- Para una salida nocturna: sumar sandalias de taco fino, un bolso pequeño y accesorios metálicos.

- Para un estilo informal: llevarla con una camisa liviana abierta o una chaqueta corta.

- Para los días frescos: agregar un blazer holgado o un suéter fino sobre los hombros.

- Para un look minimalista: elegir modelos lisos en tonos neutros y complementar con pocos accesorios.

La elección del largo y del color también permite adaptar el vestido a diferentes estilos personales. Los diseños más sencillos funcionan como una base para jugar con complementos, mientras que las versiones con encaje, detalles en el escote o estampados pueden convertirse en el centro del conjunto.

Diseños cortos, midi y largos para todos los estilos.Diseños cortos, midi y largos para todos los estilos.

Comodidad y elegancia

El regreso de la estética lencera a la moda cotidiana refleja una búsqueda de prendas que no resignen comodidad ni estilo. En ese sentido, los vestidos tipo camisón reúnen dos características especialmente valoradas durante el verano: telas livianas y diseños fáciles de llevar.

El satén aporta brillo, movimiento y elegancia.El satén aporta brillo, movimiento y elegancia.

La propuesta permite construir conjuntos con pocos elementos y aprovechar una misma prenda en diferentes ocasiones. Con sandalias y accesorios discretos, el resultado puede ser relajado; con complementos más sofisticados, el vestido adquiere una impronta nocturna.

+ Agregar El Litoral en

Sobre el Autor
Por: 
#TEMAS:
Especial Nosotros
Moda
nosotros-edicion-impresa

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro