Las botas slouchy se posicionan entre las opciones destacadas para renovar los looks de primavera. Con su caña holgada, sus pliegues característicos y una silueta relajada, este calzado permite crear conjuntos modernos que combinan elegancia y comodidad. La clave está en equilibrar su volumen con prendas livianas y jugar con diferentes largos, colores y texturas.
Qué son las botas slouchy, el calzado que suma estilo esta primavera
Con una silueta holgada y pliegues característicos, este calzado gana protagonismo en los outfits de temporada y se adapta a distintas prendas y estilos.
Este estilo de botas puede incorporarse tanto a outfits urbanos como a propuestas más sofisticadas. Los modelos de cuero, gamuza y acabados suaves ofrecen alternativas para distintas ocasiones, mientras que los tacos bajos, cuadrados o finos permiten adaptar el calzado a cada preferencia.
Cómo combinarlas
Los vestidos cortos son una de las opciones más fáciles de combinar con botas slouchy. Los diseños floreados, las prendas de algodón y los vestidos lenceros crean un contraste interesante con la caña arrugada, ideal para los días templados.
Las faldas también funcionan muy bien con este calzado. Una minifalda de jean con una camisa blanca permite conseguir un look casual, mientras que una falda satinada con una camiseta básica aporta un aire más sofisticado. Para equilibrar las proporciones, conviene evitar sumar demasiado volumen en la parte inferior del conjunto.
Tres ideas para llevarlas esta primavera
- Con shorts y camisa oversize: una combinación fresca y urbana que puede completarse con gafas de sol y un bolso pequeño.
- Con blazer y shorts sastreros: ideal para un look más elegante, especialmente con botas en tonos neutros como negro, beige o chocolate.
- Con jeans ajustados y blusa liviana: permite destacar los pliegues de la caña al llevar el pantalón por dentro de las botas.
Los accesorios discretos ayudan a completar estos estilismos sin quitarle protagonismo al calzado.
Qué colores y materiales elegir
Los tonos negros y chocolate son opciones versátiles, mientras que el beige, el suela y el arena aportan luminosidad a los conjuntos primaverales. En cuanto a los materiales, el cuero ofrece una apariencia más estructurada y la gamuza resalta el efecto relajado de las botas.
Para elegir el modelo adecuado, es importante considerar la comodidad, el ajuste de la caña y la temperatura. Las versiones más livianas pueden resultar prácticas para los días templados.
Las botas slouchy permiten crear looks variados sin limitarse a un único estilo. Combinarlas con prendas ligeras y equilibrar los volúmenes es la mejor manera de incorporar esta tendencia a los outfits de primavera.