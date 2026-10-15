El wrap dress, también conocido como vestido cruzado, se mantiene entre los clásicos de la moda por su diseño versátil, cómodo y fácil de adaptar a diferentes ocasiones. Su principal característica es el cierre cruzado: una parte de la tela se superpone sobre la otra y se ajusta mediante un lazo o una cinta en la cintura.
Wrap dress: el vestido que estiliza la silueta y es tendencia otra vez
Con un diseño popularizado en los años 70, esta prenda se destaca por su versatilidad y se adapta a diferentes estilos, desde conjuntos informales hasta looks elegantes para la noche.
Con distintas versiones en largos, estampados y tejidos, esta prenda puede formar parte de un look informal, un conjunto de oficina o una propuesta más elegante para una salida nocturna.
El origen de un clásico
La diseñadora belga Diane von Fürstenberg fue clave en la popularización del vestido cruzado durante la década de 1970. En 1974 presentó una versión de punto que se destacó por combinar comodidad, practicidad y un diseño femenino. El modelo tuvo una gran repercusión y se convirtió en una de las creaciones más reconocidas de su carrera.
Desde entonces, el wrap dress atravesó distintas etapas de la moda sin perder vigencia. Las marcas incorporaron nuevas interpretaciones, desde modelos minimalistas hasta diseños con volados, mangas abullonadas y estampados llamativos. Sin embargo, el cruce de la tela y el ajuste en la cintura siguen siendo sus rasgos distintivos.
Cómo combinarlo según la ocasión
Una de las ventajas del wrap dress es que puede adaptarse a diferentes estilos con pequeños cambios en el calzado y los accesorios.
- Para el día: los modelos de algodón, lino o viscosa combinan bien con zapatillas, sandalias bajas o mocasines.
- Para la oficina: los vestidos lisos y de largo midi pueden acompañarse con un blazer y zapatos cerrados.
- Para la noche: las telas satinadas, los colores intensos y los accesorios elegantes aportan un estilo más sofisticado.
- Para el verano: las versiones cortas, livianas y estampadas son una alternativa fresca para los días de calor.
- Para el invierno: los modelos de manga larga pueden usarse con botas, medias opacas y un abrigo.
Qué tener en cuenta al elegirlo
Antes de elegir un vestido cruzado, conviene prestar atención al tejido, al largo y al sistema de ajuste. El lazo debe permitir regular la cintura sin que la prenda quede demasiado ajustada, mientras que el escote tiene que resultar cómodo y mantenerse en su lugar durante el movimiento.
La variedad de diseños disponibles permite encontrar opciones para distintos gustos y necesidades. Por eso, el wrap dress sigue siendo una alternativa práctica para quienes buscan una prenda combinable, funcional y adaptable a diferentes momentos del año.