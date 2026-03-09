¿Para qué sirve la sed?

"En este Tercer Domingo de Cuaresma, el Evangelio aborda el tema de la necesidad de Dios, tratando de responder a sus inquietudes más profundas. Jesús, en el diálogo con la samaritana, pretende llevarla a su verdadero problema. Paso a paso le va quitando las máscaras para que se encuentre finalmente consigo misma. "