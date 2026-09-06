La arquitectura es la disciplina responsable de materializar cómo una sociedad se relaciona con su entorno. En nuestra región, proyectar una vivienda unifamiliar nos enfrenta a condiciones climáticas exigentes. Sin embargo, cuando llega el momento de construir, la eficiencia energética suele quedar relegada al fondo de la lista de prioridades.
La casa y el clima: por qué construir mejor cuesta menos
Proyectar una vivienda no solo define cómo viviremos, sino cuánto gastaremos. Reemplazar la costumbre del ladrillo por sistemas eficientes y diseño pasivo permite reducir más de un 80% el consumo eléctrico en nuestra región, demostrando que el verdadero confort no es un lujo inalcanzable.
Existe una percepción generalizada de que construir de manera consciente implica depender de costosas tecnologías o esperar a que los marcos regulatorios se apliquen con rigurosidad. Pero el verdadero cambio en la producción del hábitat no requiere esperar un contexto externo ideal.
La solución es sumamente pragmática y se encuentra bajo el control de los profesionales y los usuarios: radica en las decisiones iniciales de diseño y en la selección consciente de los sistemas constructivos.
La importancia de aislar la vivienda
Para comprender el comportamiento térmico de una vivienda de manera gráfica, podemos recurrir a la analogía de un balde de agua. Si el recipiente presenta perforaciones en su base y laterales, el agua inevitablemente se va a perder.
Por más que abramos la canilla al máximo para intentar rellenarlo, estaremos desperdiciando el recurso de manera constante y nunca lograremos llenarlo si las filtraciones son grandes.
En nuestro hábitat, las pérdidas térmicas a través de muros y techos equivalen a esas filtraciones, y la energía que aportamos mediante sistemas activos de climatización (como aires acondicionados o calefactores) es el recurso que fluye desde la canilla.
La lógica constructiva nos demuestra que no tiene ningún sentido financiero ni ambiental instalar grandes equipos si la envolvente del edificio está llena de "agujeros" térmicos.
En la región centro de la provincia de Santa Fe, los patrones tradicionales de construcción húmeda suelen emplear mamposterías que omiten el aislamiento térmico adecuado, derivando en condiciones de baja habitabilidad y una alta demanda de climatización artificial.
La envolvente edilicia -la "piel" que separa el interior del exterior- debe funcionar como un filtro eficiente. Hoy en día, la adopción de sistemas de obra en seco, como el Steel Framing, introduce una ventaja técnica decisiva.
Al configurar una envolvente continua multicapa -utilizando perfiles de acero galvanizado con aislamiento de lana de vidrio y placas exteriores de poliestireno expandido- se interrumpe drásticamente la transferencia térmica.
En rigor, una pared ejecutada bajo esta ingeniería aísla nuev veces más que una mampostería de ladrillo común de espesor similar. Si a esto le sumamos carpinterías con Ruptura de Puente Térmico (RPT) y Doble Vidriado Hermético (DVH), se garantiza el control de infiltraciones necesario para optimizar el comportamiento térmico interior.
El ahorro económico en números
Los beneficios de esta forma de proyectar no son meras teorías; son cuantificables. En el marco de un trabajo de investigación final de grado en la Universidad Nacional del Litoral, se cuantificó el requerimiento energético para climatizar una vivienda a partir de simulación dinámica.
Al comparar un proyecto representativo de la construcción promedio regional frente a un modelo de 60 m2 que aplica estrategias de diseño pasivo, los resultados demostraron el valor del rigor proyectual:
- Dimensión Económica: La optimización redujo la demanda de energía útil para climatización en un 81,3% en comparación con el escenario tradicional. Esto se traduce en un alivio financiero directo estimado en $ 682.792 anuales en tarifas de energía eléctrica durante el primer año de ocupación.
Asimismo, el impacto económico más disruptivo se verifica en la inversión inicial: el costo estimado de una vivienda estandarizada de obra húmeda ronda los $ 2.584.254 por metro cuadrado, mientras que en Steel Framing asciende a $ 2.090.742 (según la Revista Cifras, 2026). Esto representa una reducción cercana al 20% en el costo inicial de obra.
- Dimensión Social: entendiendo que diseñamos espacios para la salud y la habitabilidad, se evaluó el desempeño térmico basándose en el Modelo de Confort Adaptativo internacional. Las decisiones proyectuales pasivas le garantizan al usuario 1.376 horas extra de confort térmico natural al año, gracias a la retención del calor en invierno y la mitigación de ganancias solares estivales.
- Dimensión Ambiental: al reducir el consumo energético, se mitiga la demanda sobre las redes centralizadas y reducimos directamente la huella de carbono. El ahorro energético de una sola vivienda construida bajo estos parámetros evita verter a la atmósfera 2,15 toneladas de CO2 al año, una mitigación equivalente al trabajo de fijación neta de un bosque de 107 árboles plantados.
Proyecto colectivo para nuestra región
El impacto de replicar estas decisiones individuales a escala urbana podría generar un cambio estructural. Tomemos como ejemplo una localidad intermedia típica de nuestra provincia, con un parque habitacional de 3.600 viviendas.
Si extrapolamos estos indicadores y la ciudad entera adoptara estas pautas de diseño pasivo, se generaría un ahorro masivo cercano a los 18 GWh (gigavatios-hora) anuales de energía primaria.
Para tomar dimensión: esto significa liberar a la red eléctrica provincial de tener que producir 18 millones de kilovatios extra cada año. Este alivio ayudaría a prevenir la saturación del servicio durante los picos de verano y evitaría la liberación de 7.740 toneladas de CO2 a nuestra atmósfera.
Para facilitar la aplicación empírica de estos conceptos, hemos desarrollado, de manera conjunta con Camila Ramira, el Manual de Herramientas de Diseño Sostenible (MHDS).
Este instrumento se concibe como una guía compartida, dirigida tanto a los profesionales de la arquitectura como a los propios usuarios, para acompañar la toma de decisiones desde el inicio del proyecto con una perspectiva crítica y técnicamente fundamentada.
Materializar un hábitat sostenible no depende de tecnologías inalcanzables, sino de recuperar el rigor proyectual y poner a disposición de la sociedad las herramientas lógicas para priorizar el confort humano y racionalizar los recursos.
El autor es estudiante de arquitectura con cursos de especialización en eficiencia energética y sustentabilidad edilicia. Tesista en la Universidad Nacional del Litoral.