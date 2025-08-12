La Icufiada 2025 se realizará en Santa Fe

La Asociación Cultural y Deportiva Israelita Argentina I.L.Peretz (Asociación I.L. Peretz) informa por este medio que los días 15, 16 y 17 de agosto próximos se llevará adelante en la ciudad de Santa Fe la denominada "Icufiada", encuentro adolescente de todos los Kinder Clubes de Argentina y Uruguay. En esta ocasión participarán entre 150 y 200 jóvenes (chicas y muchachos) de las instituciones de Santa Fe, Córdoba, CABA, Lanús y el mencionado vecino país, mediante el desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas, tanto en las instalaciones que la entidad anfitriona tiene en Francia 2248 como en el Club de Campo de UPCN, en Colastiné.
Agradecemos profundamente la valiosa colaboración, a todos aquellos que han sumado su aporte para esta iniciativa en estos tiempos tan difíciles.
El Kinder Club es una actividad recreativa y pedagógica, extraescolar, destinada a niños, niñas y adolescentes, y que cuenta con más de sesenta años de trayectoria en la capital provincial y en toda la Argentina.
Estas actividades se enmarcan dentro de las que organiza anualmente la Asociación I.L.Peretz, la cual forma parte del ICUF Argentina (Idisher Cultur Farband/Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina), que comienza en el país en la década de 1940, con un fuerte componente cooperativo, cultural y social, de resistencia al nazi fascismo y contra el antisemitismo.
La denominación "Icufiada" proviene del nombre de la organización que confedera a las instituciones culturales de origen judío de Argentina: el ICUF. Las "Icufiadas" son encuentros de todos los Kinder Club del país y Uruguay, que se realizan todos los años desde la década del 60, rotativamente organizadas por las diversas sedes. Los grupos de adolescentes de todos estos espacios planifican, autogestionan y se reúnen durante varios días a compartir el hacer, el pensar, el jugar y el crear. En esta oportunidad estará presente el presidente del ICUF, Marcelo Horestein, así como directivos nacionales y extranjeros.
La ocasión será propicia para reafirmar, una vez más, la decisión del ICUF y de sus instituciones federadas, de su enérgica vocación de trabajar por la paz, la democracia y el entendimiento entre los seres humanos. Remarcando, a su vez, la urgente necesidad de alcanzar un acuerdo justo, duradero y firme de paz en el Cercano Oriente, para detener el genocidio, lograr el regreso de las personas cautivas y brindar ayuda humanitaria masiva para la población civil de Gaza y el establecimiento de un Estado Palestino conviviente con el Estado de Israel, ambos con fronteras seguras, soberanos y democráticos.
Contactos: Maite Gitrón, 342 6 114107; Luis Lien, 342 4 050017; Marcelo Horestein 011 30667949.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.