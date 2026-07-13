Miradas

Carlos Felice: la última liturgia de un pueblo

Más que un deporte, el fútbol argentino constituye uno de los últimos espacios donde una sociedad fragmentada vuelve a encontrarse. En este ensayo, Carlos D. Felice reflexiona sobre el poder de los símbolos, la necesidad humana de pertenecer y el Mundial como una liturgia contemporánea capaz de recordarnos que, aun en tiempos de incertidumbre, seguimos siendo parte de un mismo "nosotros".