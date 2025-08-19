Bajo las sombras del pulp

Darío Lavia, editor de este robusto volumen, abundantemente ilustrado, en el que ha sido plasmada una investigación archivística que rastrea portadas, serializaciones y fichas filmográficas, cotejando fechas, elencos y directores.
"Cine Pulp" (Libro de Oro, Cinefanía, 2024), editado por Darío Lavia con prólogo de Jesús Palacios y portada de Pablo Canadé, es un volumen de gran formato -cerca de 400 páginas en rústica o tapa dura- que funciona como compendio enciclopédico y pieza de rescate cultural.
Reúne artículos de un equipo de colaboradores especializados -Leandro Arteaga, Mariano Buscaglia, Carlos Díaz Maroto, Martín Durand, entre otros- y se organiza en capítulos que recorren la intersección entre las revistas pulp y el cine: Fantomas, Arsene Lupin, Sherlock Holmes, Tarzán, Fu Manchú, Rouletabille, Sexton Blake, Raffles, Bulldog Drummond, Charlie Chan, junto con adaptaciones de autores como H. G. Wells, Dashiell Hammett o Cornell Woolrich. También aparecen ciclos como Clue Club o Crime Club, y un repaso por cabeceras míticas como Black Mask, Weird Tales o Colección Rastros.
Tapa de la colección "Libro de Oro" de Cine Pulp. Como explicó Lavia, esta obra fue pensada "para salvar del olvido digital un corpus de textos y datos que, de otro modo, podrían desaparecer junto con un servidor no renovado".
El enfoque combina el tono divulgativo con una investigación archivística que rastrea portadas, serializaciones y fichas filmográficas, cotejando fechas, elencos y directores. No se trata de una monografía académica con aparato crítico universitario, sino de una obra de referencia para el cinéfilo erudito, elaborada a partir de años de trabajo en la web de Cinefanía y convertida en objeto tangible para garantizar su preservación.
El propio Lavia ha explicado que la colección "Libro de Oro" surge para salvar del olvido digital un corpus de textos y datos que, de otro modo, podrían desaparecer junto con un servidor no renovado. La edición está profusamente ilustrada: portadas pulp, fotogramas, carteles y material gráfico de época acompañan los textos, reforzando su valor como pieza de consulta visual. El resultado es un atlas cinematográfico del pulp que no sólo informa, sino que despierta el interés por rastrear películas y seriales olvidados.
Pensado para amantes del cine de género, coleccionistas y curiosos de la cultura popular, Cine Pulp es, al mismo tiempo, un mapa de conexiones entre la novela barata y la pantalla, y una declaración sobre la importancia de conservar en papel aquello que construye la memoria cinéfila.
"Cine Pulp", de Editado por Cinefanía, Buenos Aires, año 2024 (400 páginas)
