Paseo de los Constituyentes de 1853

Gran retrato colectivo de los constituyentes de 1853, realizado por el famoso dúo de grabadores franceses Louis Charles Joseph Destouches (1811-1886) y Louis Jacques Charles Lemercier (1790-1865). Arriba, en el centro de la imagen, puede observarse la figura de Justo José de Urquiza quien en su carácter de Director Provisional de la Confederación Argentina había convocado la Asamblea Constituyente.