Paseo de los Constituyentes de 1853

La séptima y última reforma de nuestra Constitución Nacional se aprobó el 28 de agosto de 1994, con sesiones que se llevaron a cabo en las ciudades de Santa Fe y Paraná. Con motivo de celebrarse el trigésimo aniversario de este hecho, la Municipalidad de Santa Fe realizó una novedosa actividad cultural que consistió en crear un espacio interactivo, al que llamó el "Paseo de los Constituyentes".
Parada de colectivos ubicada en la esquina noreste de las calles Av. Aristóbulo del Valle y Pedro Centeno. Indicador del comienzo del Paseo de los Constituyentes.
El mencionado "Paseo" está sobre la traza hacia el norte de la Av. Aristóbulo del Valle, abarcando el espacio comprendido entre las calles Pedro Centeno al 4400 y José Gorostiaga al 6100 de nuestra ciudad.
El espacio comentado comprende las calles trasversales designadas con los nombres de los convencionales constituyentes que elaboraron el texto de la primera Constitución Nacional sancionada el 1 de mayo de 1853.
La iniciativa comprende la colocación de un QR en los postes de señalamiento de la calle con el nombre de cada constituyente, en el que se puede leer un breve resumen de su actividad política. Merece destacarse que en la ya referida avenida, entre el 4400 y el 4600, existe una arteria adyacente al oeste del ramal hacia el centro de la ciudad, que corresponden a los primeros cuatro constituyentes, que son:
* A la altura del 4400, Pedro Alejandrino Zenteno o Pedro Alejando Centeno (1794-1853). Catamarqueño, fue sacerdote y político, que ocupó importantes cargos en la administración pública de su provincia, hasta llegar a ser gobernador interino (1833-1834).
* A la altura del 4500, Pedro Juan Ferré (1788-1867). Correntino, fue militar y llegó a ser gobernador de su provincia 1839-1842, y presidente provisional del Senado de la Nación (1864/1865). Fue diputado por Catamarca y vicepresidente de la Asamblea.
* A la altura del 4600, Pedro Alcántara Díaz Colodrero (1787-1859). Correntino, fue abogado, que ocupó importantes cargos en la administración pública de su provincia.
* A la altura del 4700, Luciano Torrent (1823-1896). Correntino, fue abogado, médico y político, ocupando diversos cargos en su provincia natal. Posteriormente, en 1860 se radicó en Santa Fe, donde ocupó diversos cargos públicos y llegó a ser diputado provincial. En 1890 se mudó a la ciudad de Paraná hasta su fallecimiento.
Los restantes constituyentes fueron los siguientes:
José María Zuviría (Catamarca) (Secretario de la Asamblea); José de la Quintana y Manuel Padilla (Jujuy); Juan del Campillo y Santiago Derqui (Córdoba); Salvador del Carril (redactor de la Asamblea); Agustín Delgado y Martín Zapata (Mendoza); Santiago Derqui (Córdoba); Ruperto Godoy (San Juan); José Benjamín Gorostiaga (redactor de la Asamblea) y Benjamín Lavaisse (Santiago del Estero); (...)
(...) José María Gutiérrez (Redactor de la Asamblea) y Ruperto Pérez (Entre Ríos); Delfín Huergo y Juan Llerena (San Luis); Manuel Leiva y Juan Francisco Seguí (Santa Fe); Regis Martínez (La Rioja); José María Pérez y Salustiano Zavalía (Tucumán); Ruperto Pérez y Zavalía (Tucumán); Facundo Zuviría (Salta), presidente de la Asamblea.
Gran retrato colectivo de los constituyentes de 1853, realizado por el famoso dúo de grabadores franceses Louis Charles Joseph Destouches (1811-1886) y Louis Jacques Charles Lemercier (1790-1865). Arriba, en el centro de la imagen, puede observarse la figura de Justo José de Urquiza quien en su carácter de Director Provisional de la Confederación Argentina había convocado la Asamblea Constituyente.
Resulta evidente que los nombres de los Constituyentes precedentemente nombrados resultarán ampliamente conocidos para numerosos vecinos de nuestra ciudad.