Canto al pampero

Por Miguel Ángel Reguera

La cultura de la llanura tiene su propia biblioteca. En ella anidan refranes, leyendas, payadores, huellas, paisajes, zambas, retratos, milongas, las típicas plazas de pueblo, con sus iglesias, edificios municipales y el prócer de turno en el centro, oteando la planicie. Pero además, la Pampa da nombre al viento del sudoeste, que bien seco, o con lluvias, llega y limpia el horizonte con su helada presencia. Es allí cuando la sensibilidad del hombre de la llanura, frente a los ciclones de turno que mojan sus recuerdos mezclados con lágrimas, registra su sentir en un papel ajado y escribe cosas como esta:

Canto al Pampero

Pampero viajante eterno

Alivia mi sentimiento

Haz olvidar con tu aliento

Los pesares de este infierno

Que las alas de tu invierno

Recubran mi corazón

Y destierren la emoción

Que pesa en este momento

Y que el polvo ceniciento

ciegue mi desolación

***

Pampero pesan mis ojos

Por esperarte despierto

Amanece y el desierto

Pinta horizontes de rojo

Tú que abres los cerrojos

Ven y rompe mis cadenas

Y llévate con las penas

La memoria de una flor

Que pudo ser el amor

Y al final fue mi condena

***

Pampero, fresco y sentido

Escucha mi confesión

Pues supe amar sin razón

Y con razón he perdido

El corazón que he querido

Se marchó tempranamente

Y dar pelea a la muerte

Es una justa fulera

Cuando la taba es culera

No hay quien pueda con la suerte

***

En tus brazos fiel pampero

Se anidaran con mi canto

La tristeza de mi llanto

Y este milonguear campero

Te llevarás en tu alero

El bronce de mi memoria

Y podré sentir la gloria

De una añorada esperanza

Que si la vida me alcanza

He de vivir otra historia.

