La democracia en palabras de monseñor Vicente Zazpe (Parte III)

Por Pbro. Jorge Juan Montini - Asociación Monseñor Zazpe
Como señalara en la primera tirada de reflexiones de monseñor Vicente Zazpe: creo que la democracia está siendo gravemente pisoteada y atacada, a nivel mundial y nacional. Y agregaría también que esto se da en municipios y comunas. Es como que las virtudes propias del gobernante democrático se están dejando de lado: sea porque se asumen actitudes características de un emperador o un dictador; sea porque el servicio al bien común no se pone en primer lugar. No faltan dirigentes que creen que es más eficiente lo autoritario que lo democrático, aunque nunca lo reconozcan.
El apego desmedido al poder, procurando eternizarse en el mismo, cosa que caracteriza a políticos de todos los colores, nos indica ya el poco aprecio por la democracia. La democracia se enriquece con el recambio de quienes gobiernan. Si reducimos la democracia al voto, y no se da participación a la ciudadanía en las decisiones y no se asumen las diversas propuestas de los involucrados, a la corta o a la larga, aparece el menosprecio al voto y la ausencia de los votantes en las respectivas elecciones. Cosa que viene pasando cada vez con mayor notoriedad.
Al transcurrir los años y al no actuar muchos de ellos democráticamente, crece el desprecio hacia la clase política y la desilusión en el pueblo. Al odio expresado -por unos y otros- tantas veces en palabras, en el país se vienen sucediendo de modo preocupante ataques violentos en actos políticos y manifestaciones diversas. El 21 de agosto de 1983, monseñor Zazpe se refería a la autoridad política en la democracia y la necesidad de respetar a los otros poderes:
"Se ha de afirmar en primer lugar que la autoridad en una democracia se distingue por su origen. Ella nace de una delegación del pueblo a los gobernantes, pero el pueblo no entrega la autoridad, sino que la delega y esa delegación se ejercerá a través de mecanismos de participación (...)"
"La autoridad en un régimen democrático no puede acumularse en un solo cuerpo y mucho menos en una persona, que reúna simultáneamente las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y de contralor, porque estaríamos ante una autoridad dictatorial o totalitaria, pero nunca democrática. De ahí la necesidad de mantener los contrapesos de las Cámaras Legislativas, del Poder Judicial y de un cierto poder de contralor. El Parlamento es esencial a la democracia, siempre que se rija por canales de auténtica eficiencia (...)"
"El Parlamento es la entidad donde se expresan y debaten los problemas de orden general, que afectan a la comunidad, donde se dictan las leyes y donde se ejerce vigilancia sobre los actos de los poderes públicos (…)"
"(…) La dialéctica de la mayoría y las minorías deberá también modificarse, a fin de que prime siempre en las instituciones parlamentarias un fuerte sentido del bien común. No sólo deben respetarse mutuamente, sino que una actitud decididamente constructiva en los debates".
"En cuanto a la organización de la justicia, no sólo deberá restaurarse más claramente su autonomía, sino también recrear los procedimientos a que se ajuste. No pocas veces la administración de la justicia resulta demasiado onerosa y lenta, produciendo en la práctica una injusticia".
"Será necesario simplificar las normas de tramitación y dar a los procesos la agilidad indispensable, lo cual es tan importante como tener una justicia independiente y honesta".
"Si la ley no se aplica con prontitud y no todos tienen igual acceso a los tribunales, la justicia pierde prestigio y se deteriora la conciencia cívica. (…) El país necesita una renovación de su conciencia moral y ésta depende en mucho de una recreación de la justicia en todos sus fueros (…)"
De igual modo, el 11 de septiembre de aquel mismo año, Zazpe hace alusión a los regímenes totalitarios y a sus graves omisiones:
"(…) Los regímenes totalitarios o autoritarios, eliminan los trámites previos y las órdenes descienden desde los organismos centralizados sin que nadie más pueda expresar disconformidad o sugerir ideas y procedimientos".
"Sin embargo, la experiencia del pasado -1930- y del presente -1976 hasta ahora- demuestran que esas ventajas han sido siempre engañosas y que la imagen de eficacia, fuerza y unidad, esconde una gran fragilidad interior y múltiples contradicciones que no salen a luz en el momento, pero sí después, como tenemos experiencia los argentinos de los varios periodos de facto".
"Nada sólido se puede construir, ignorando al hombre argentino y desconfiando de él. Solamente, sobre la base de la confianza en el ciudadano y en el pueblo, se puede promover el progreso, verdaderamente social y auténticamente popular (…). La opción por la democracia presupone una opción en los ciudadanos por la honestidad, la responsabilidad propia y el amor a la patria".
Monseñor Zazpe establece diversas proyecciones de la democracia en preparación al acto eleccionario de 1983:
"En primer lugar, es necesario establecer para el país una democracia económica que garantice un nivel de vida digno; es decir, al menos seguridad de trabajo y una remuneración que afiance un mínimo racional de alimentación, de vivienda, de salud, de cultura y de previsión. La situación actual es insostenible para muchos sectores".
"En segundo lugar, es necesario apuntar a una democracia cultural que permita un nivel de educación suficiente. (…) El retroceso educacional es evidente".
"En tercer lugar, es necesario establecer una fuerte democracia política en la cual cada persona pueda participar en los proyectos políticos, económicos, sociales y culturales, sea a nivel nacional, provincial y municipal".
"Una democracia meramente nominal, acusa incapacidad radical para afrontar los problemas actuales del país y asumir los futuros".
En su mensaje del 14 de agosto de 1983, en plena salida de un periodo de gobierno de facto iniciado en 1976, Zazpe deja claro cómo afirmar la democracia en el país:
"Se impone una democracia de participación. En la democracia participativa, el Estado, los partidos políticos y el Congreso deben ser no solo entidades de poder, sino también agentes verdaderamente eficaces para representar y defender los intereses generales de toda la comunidad. Esto obliga a replantear el problema de las instituciones políticas para una democracia participativa (…)"
"(…) En los sistemas democráticos, los partidos son lo que el sistema nervioso es para el ser humano: Cada órgano tiene su función, pero el sistema nervioso transmite la reacción y las respuestas que afectan a todo el organismo".
"La diferencia entre democracia y dictadura, es hoy día una distinción entre régimen de partidos múltiples y régimen de partido único (…). Los partidos deben ofrecer una doctrina coherente, concreta, posible y nacional, aportando un juicio y una orientación a los problemas de conjunto".
"Cuando se debilitan los partidos, se llega a la esterilidad y peligrosamente son suplantados por fuerzas, grupos u organizaciones funcionales, que representan intereses parciales, fácilmente sometibles al control del Estado. El debilitamiento de los partidos políticos anuncia la crisis del sistema democrático, porque ningún otro órgano puede reemplazarlos (…)
"(…) Cuando los partidos se vacían de principios y proyectos, no sólo ceden sus resortes intelectuales, sino también los éticos. Los dirigentes pierden su motivación y caen en el partidismo estrecho y sectario y en personalismos esterilizantes".
"Para llenar el vacío que deja la pobreza de ideas, recurren a la habilidad de las maniobras y a toda especie de compromisos que le hagan posible llegar al poder o quedarse en él. (…) Surgen así las querellas personales, la división en fracciones y las luchas por el control de las directivas. Se origina un espectáculo penoso de pequeñez y de miopía que lleva a los partidos a una rápida decadencia y extinción (…)".
