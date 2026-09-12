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Urnas sin soberanía: la elección que Rusia monta en el territorio ocupado de Ucrania

Entre el 18 y el 20 de septiembre, Moscú abrirá mesas de votación para su Parlamento en cuatro regiones ucranianas que controla militarmente. El derecho internacional es tajante: esos comicios no tienen ninguna validez. Y como no hay observadores independientes, ese lugar lo ocupan "veedores" a medida.