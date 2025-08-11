A los 20 años se tiene fe, esperanza y poesía, luego todo se va desdibujando, salvo que decidas, no sólo es destino también es deseo, ser poeta. Si estás en una ciudad rodeada de agua, dónde no sólo la tierra sino el cielo que tiene olor a río, este paisaje se hará carne y se hará palabra Y una fuerte, larga cadena invisible te ata a la tierra. Esa misma tierra en donde nacieron fe, esperanza y poesía, y se fundieron las tres en el latido de una vida: aquel que da voz a la nostalgia que hace sonar el tambor.
"Jugar al bolo en el campito", acaso un coloquialismo surrealista, o fantástico quizás, lo cierto que, ese lenguaje de la nostalgia, y su apego al fútbol, no duda en mencionar, para dar un ejemplo, a "Cococho" Álvarez nada críptico para un santafesino hincha de Colón, no obstante, el lector apartado de estos tópicos podrá apreciar el sentido de pertenencia, a la ciudad, al club, y al cielo del campito, que lo incluirá en su aire de oro anaranjado.
En cierta forma Fabián suscribe a aquella frase de Pier Paolo Pasolini, que decía algo así: "El goleador del campeonato es el poeta del año". Ese juego entre la lengua coloquial y la imagen de raíz surrealista, ese entretejido, hace a la particularidad de la poesía de Herrero. Pero el poeta no advierte el paso de una frontera a la otra, y es lógico puesto que está en su casa poética.
Fabián Herrero, poeta santafesino.
Cuando dice "la edad del agua y del fuego", está refiriéndose a la edad de la poesía, tampoco sabemos si lo advierte, pero tampoco importa, no avanza sobre la página con su intelecto o buscando una identidad con lo "que se escribe", es absolutamente personal, y es su mayor logro.
La Nostalgia, la escribo con mayúscula, para él es la tinta misma con la cual escribe. La nostalgia hace sonar el tambor de su corazón, acompasa golpe tras golpe, no es una melodía es la tensión del peso de miles de cielos y el olor de agua de esos cielos, que bajan a su ciudad y bajan al barrio de Barranquitas de dónde él no se ha ido nunca, al menos con la palabra.
El autor
Fabián Herrero, Santa Fe (1965), es profesor en Historia por la Universidad Nacional del Litoral, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador del Conicet y profesor titular en la UADER, sede Paraná. En la década de 1980 formó parte de los talleres coordinados por Hugo Gola, así como los dirigidos por Edgardo Russo y Juan Manuel Inchauspe. Ha publicado catorce libros de poesía, entre otros "Quien no le tiró una piedrita al mundo. Poemas, 1988-2018" (Alción, 2020) y "La nube es una flor que arrancó sus raíces" (UNL, 2023). Actualmente reside en la ciudad de Mar del Plata.
