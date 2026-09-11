Publicada originalmente en 1927, "Margarita de niebla" constituye una de las primeras novelas de Jaime Torres Bodet y uno de los textos más representativos del momento de transición entre el modernismo tardío, la novela lírica y las primeras formulaciones de la vanguardia narrativa en México.
La novela lírica de Los Contemporáneos
"Margarita de niebla" de Jaime Torres Bodet, publicada en 1927, es una obra que explora la subjetividad y la percepción, alejándose del realismo mexicano.
Escrita cuando su autor aún integraba el grupo de Los Contemporáneos, la obra se distancia del realismo dominante en la narrativa mexicana posterior a la revolución para privilegiar una exploración de la subjetividad, la percepción y la memoria.
En un país cuya vida cultural se encontraba marcada por el proyecto nacionalista impulsado por el Estado, la novela propone un camino alternativo: una literatura cosmopolita, introspectiva y preocupada por las posibilidades formales del lenguaje antes que por la representación directa de los conflictos sociales.
Su principal operación estética consiste en sustituir el desarrollo argumental tradicional por una estructura de naturaleza emocional. Los acontecimientos externos pierden protagonismo frente al movimiento de la conciencia, mientras que el tiempo narrativo se fragmenta mediante evocaciones, asociaciones y cambios de perspectiva que debilitan la linealidad del relato.
El argumento funciona como un soporte mínimo para una experiencia interior donde la memoria, el deseo y la percepción modifican continuamente el significado de los hechos.
Esta organización convierte a la novela en una obra liminar entre el relato psicológico heredado del simbolismo europeo y las búsquedas experimentales que definirían buena parte de la narrativa hispanoamericana de las décadas siguientes. Desde el punto de vista formal, "Margarita de niebla" desarrolla una prosa de marcada densidad lírica.
La sintaxis privilegia períodos amplios, modulados por un ritmo cercano al poema en prosa, mientras que las imágenes no cumplen únicamente una función ornamental, sino estructural: son el mecanismo mediante el cual se organiza la experiencia narrativa.
La niebla del título deja de ser un simple elemento atmosférico para transformarse en un principio compositivo que envuelve personajes, espacios y recuerdos bajo una constante condición de incertidumbre.
Esa disolución de los contornos objetivos aproxima la novela a una sensibilidad simbolista, aunque incorporando procedimientos propios de la modernidad narrativa, como la discontinuidad temporal, la subjetivización del espacio y la reducción de la acción a estados de conciencia.
Estas características la convierten en una obra de bisagra dentro de la vanguardia latinoamericana. Comparte con "La casa de cartón", de Martín Adán, el abandono de la novela convencional en favor de una escritura impresionista donde el lenguaje adquiere autonomía respecto de la intriga.
También anticipa algunos procedimientos de "Margarita de niebla" que reaparecerán, desde registros distintos, en "Novela como nube" de Gilberto Owen y en "Dama de corazones" de Xavier Villaurrutia, textos donde la experiencia subjetiva desplaza definitivamente la lógica narrativa tradicional.
En un plano continental puede situarse junto a novelas como "Ídolos rotos" o, desde otra orientación estética, junto a "La señorita etcétera" de Arqueles Vela, aunque la escritura de Torres Bodet evita tanto la provocación estridentista como el experimentalismo radical, optando por una modernización más contenida y de raíz claramente poética.
En el contexto mexicano de finales de la década de 1920, esta posición resultó singular. Mientras buena parte de la narrativa nacional buscaba construir una épica de la Revolución o consolidar una identidad cultural definida, Torres Bodet proponía una novela deliberadamente alejada de esas preocupaciones inmediatas.
La influencia de la literatura francesa -especialmente del simbolismo, de Marcel Proust y de Paul Valéry- aparece integrada sin caer en la imitación, produciendo una obra que dialoga con la tradición europea al mismo tiempo que participa en la redefinición de la novela hispanoamericana moderna.
Aunque "Margarita de niebla" no produjo un impacto inmediato comparable al de otras obras fundacionales de la narrativa continental, su importancia crítica fue creciendo con el tiempo al ser reconocida como una de las primeras manifestaciones de la novela lírica mexicana y un antecedente directo de la renovación narrativa impulsada por los escritores de Contemporáneos.
Vista desde la perspectiva actual, la novela ocupa un lugar discreto pero fundamental dentro del proceso de modernización de la literatura latinoamericana.
Representa el momento en que la experimentación formal, la musicalidad de la prosa y la exploración de la conciencia comenzaron a desplazar definitivamente los modelos narrativos heredados del siglo XIX, abriendo un camino que décadas después desarrollarían, desde perspectivas diferentes, autores como Juan Carlos Onetti, Juan Rulfo y José Lezama Lima.
La actual edición incorpora una introducción crítica firmada por Juan Coronado.
+ INFO
"Margarita de nieba", obra de de Jaime Torres Bodet, publicada por la UNAM. México, año 2007 (120 páginas).