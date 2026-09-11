La novela lírica de Los Contemporáneos

Jaime Mario Torres Bodet (1902-1974), fue un escritor, ensayista, poeta, académico y funcionario mexicano, que llegó a ser director general de la Unesco. Tuvo la particular ocurrencia de escribir con seudónimos como Celuloide, Sube y Baja y Marcial Rojas, este último compartido con Bernardo Ortiz de Montellano.