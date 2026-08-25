En el contexto de la XXXII Feria del Libro de Santa Fe, el autor Pablo Santiago Facundo Piñero presentará "Apóstol de la Educación Industrial, el Dr. Norberto Piñero (1857-1938)". La obra, publicada este año por Tinta Libre Ediciones de Córdoba, refleja en 504 páginas la importante labor del protagonista en el campo de la educación y especialmente como antecedente de la educación técnica del país.
El profesor Pablo Piñero presentará su nueva obra
Se trata de un trabajo que recupera la figura del Dr. Norberto Piñero, destacando su contribución a la educación técnica y su legado en la historia nacional.
Será este jueves, 27 de agosto, a partir de las 20, en el Auditorio 1 "Juan Manuel Inchauspe", del Centro de Convenciones de la Estación Belgrano, ubicado en calle Bv. Gálvez 1150 de la ciudad de Santa Fe. El libro trata sobre la vida de un personaje histórico a nivel nacional que no ha tenido el merecido reconocimiento en nuestra memoria colectiva.
El doctor Norberto Piñero, que perteneció a la llamada "Generación del 80", ha prestado múltiples servicios a la patria desde el conocimiento, la docencia y hasta la representación del país.
En sus días fue considerado un verdadero "pacificador", sobre todo por su intervención diplomática con Chile, pero también se lo conoció como "apóstol de la educación industrial", por haber llevado a la práctica una obra emblemática para la educación técnica del país.
Este volumen hace un recorrido por su vida y su obra. Se verán reflejados aspectos sobre su familia, su educación, sus múltiples desempeños, las instituciones que fundó y que hoy siguen con vida de diversos modos, su vocación de servicio, su legado y su historia desde nuestro presente.
El trabajo ayuda a contextualizar el momento histórico y a ver al ser humano que interactúa con su sociedad para lograr de forma colectiva mejorar la calidad de vida del conjunto.
El principal objetivo del libro es devolver a la memoria una figura que representa los valores democráticos, de justicia y de paz. El segundo objetivo es mostrar su labor en su faceta de educador durante toda su vida, en especial el antecedente que representa para la educación técnica nacional.
"¿Con qué medios los jóvenes argentinos de las clases trabajadoras podrán luchar con sus competidores europeos, si no se les prepara debidamente con una enseñanza teórico-práctica para trabajar con éxito en nuestras usinas y talleres?", supo expresar Norberto Piñero ("Un vivero de hombres útiles", Suplemento Semanal Ilustrado, La Nación, Año I, número 47 del 23 de julio de 1903).
Con motivo de la publicación de este último libro, el autor recibió el reconocimiento del Concejo Municipal de Sauce Viejo, el que fue aprobado por unanimidad como expediente Nº 55, correspondiente a un proyecto de declaración impulsado por la concejala Susana de Castro.
La norma declara de interés educativo, cultural e histórico la destacada trayectoria del profesor Pablo Santiago Facundo Piñero, docente, ensayista e investigador santafesino.