Presencia rafaelina en China

"La feria industrial de Cantón es una de las más importantes del mundo"

Así lo expresó Oscar "Pacha" Parra, que participó de la renombrada muestra realizada en el gigante asiático con un grupo de empresarios de Rafaela y la región. "Están fabricando con innovación en todos los sectores de la industria", resaltó el empresario, quien -además- fue elegido para integrar el consejo directivo de ACDE nacional por espacio de tres años. "Me da satisfacción, me honra, es un desafío y me hace crecer como persona y dirigente", dijo.