El mundo se detiene cuando rueda la pelota. Es una verdad universal, casi un axioma psicológico. Mientras los ojos de miles de millones de personas se clavan en las pantallas para seguir el Mundial de Fútbol, los estadios se transforman en coliseos de una desconexión colectiva.
La hipnosis del Mundial frente a la psiquis de un mundo en guerra y la miseria doméstica
El fútbol anestesia temporalmente el dolor global. Al apagarse los reflectores, las tensiones bélicas y la corrupción local vuelven a desafiar la psiquis.
Bajo el brillo de las luces LED y el grito sordo de los goles, el planeta atraviesa una de las crisis de salud mental más agudas de su historia reciente, empujada por la geopolítica del terror, el trauma de guerras devastadoras y, en nuestro propio suelo, por la asfixia moral de una degradación institucional que destruye la confianza pública.
La psicología social lo llama "evasión de choque". El fútbol funciona hoy como un ansiolítico masivo, un refugio temporal frente a un paisaje global y local que desborda nuestra capacidad de procesamiento emocional. Pero el anestésico dura apenas noventa minutos.
Al apagarse los reflectores, la cruda realidad del mapa político vuelve a golpear las mentes de una humanidad hiperconectada y profundamente traumatizada, donde el dolor de los conflictos internacionales se entrelaza con el cinismo de la política doméstica.
La salud mental colectiva no es un fenómeno aislado; está intrincadamente ligada a la violencia estructural y a la pérdida de referencias éticas. En el plano internacional, el tejido psíquico de la humanidad sangra a través de tres cicatrices abiertas:
1) La devastación del pueblo palestino, donde los profesionales de la salud advierten sobre un trauma transgeneracional destructivo ante la pasividad global. 2) La invasión rusa a Ucrania, que sostiene una incertidumbre crónica y un desgaste mental totalizador en Europa. 3) Las tensiones bélicas perpetuas entre Estados Unidos e Irán, que alimentan la alienación y la ansiedad social colectiva.
Asistir a la opulencia de un megaevento deportivo mientras las pantallas muestran en vivo estas realidades genera una disonancia cognitiva severa y una sensación de impotencia que deprime la psiquis comunitaria. Esta desconexión no es ajena a la Argentina, donde el contexto local profundiza el malestar y la desesperanza.
Mientras la ciudadanía busca un anestésico en la pasión futbolera, la salud mental de la población se ve asediada por la hostilidad del entorno económico y los escándalos éticos del poder, como los casos de corrupción y nombramientos polémicos en el entorno de Manuel Adorni.
El contraste entre el discurso de la austeridad y los privilegios de la casta gobernante opera en la mente del ciudadano común como un trauma de traición institucional.
Ver la desfachatez de quienes gestionan el Estado, mientras se desmantelan los lazos solidarios y los recursos básicos de subsistencia, empuja a la sociedad a un estado de indefensión aprendida: esa dolorosa certeza psicológica de que, haga lo que haga el ciudadano, las reglas siempre están adulteradas a favor de unos pocos.
Los gobiernos conocen perfectamente esta psicología de masas y utilizan el sportwashing o la distracción mediática como herramientas perfectas para tapar la miseria. El fanático queda entonces atrapado entre el deseo legítimo de disfrutar del juego y la culpa o el desánimo de saber que el orden político que organiza su cotidianidad está profundamente corrompido.
Como psiquiatra especialista en salud mental comunitaria, entiendo que la salud de un pueblo no se mide en el aislamiento de un consultorio ni en fríos indicadores macroeconómicos, sino en la solidez de sus lazos sociales y en su capacidad para encontrar sentido colectivo.
El verdadero diagnóstico de nuestra era nos muestra una sociedad fragmentada, empujada al individualismo y al desamparo por un poder que busca atomizarnos. Frente a la miseria planificada a la que nos quieren llevar, el único camino de resistencia y curación real es volver la mirada hacia la propia comunidad.
La salud mental se recupera en la trinchera del afecto compartido, en la organización vecinal, en el club de barrio y en la mirada empática con el que sufre al lado nuestro. Allí donde el poder intenta sembrar el sálvese quien pueda, la comunidad responde con cuidado mutuo.
El pitazo final llegará en la cancha y los gobiernos corruptos pasarán, pero la verdadera reconstrucción psíquica e histórica comenzará cuando entendamos que la salida es siempre colectiva y que el tejido de la comunidad es el único refugio capaz de salvarnos del desamparo.
El autor es médico especialista psiquiatra.