El 7 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del doctor Josué Gollan Ballesteros, precursor de los estudios de química en Santa Fe y primer edafólogo de la provincia, quien falleció en 1975 a los 84 años.
La creación de la Universidad Provincial y sus protagonistas
Un recorrido por la trayectoria de Josué Gollan y su linaje familiar, protagonistas clave del desarrollo educativo, cultural e institucional de Santa Fe.
Fue decano de la Facultad de Química Industrial y Agricola (hoy FIQ) y rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En su memoria, hoy recordamos su compromiso social y ciudadano, así como su participación en el ámbito educativo a nivel provincial y nacional.
Atento a lo anterior, a continuación se reproduce el escrito que Ricardo Passeggi Cullen, por aquel entonces director del Museo Histórico Provincial de Santa Fe, envió al diario El Litoral en ocasión de conmemorarse los cincuenta años de la UNL, entidad fundada el 17 de octubre de 1919, a partir de la Universidad Provincial de Santa Fe.
De allí el recuerdo hacia la figura de Gollan Ballesteros, y hacia otros miembros de su familia, a través de dos antecedentes puntuales que recordamos como verdaderas pinceladas de nuestra historia.
Primera pincelada
La carta del señor Passeggi Cullen a El Litoral, narrando la secuencia histórica referida a la UNL, dice textualmente así:
"Sr. Director. Se conmemora este año el cincuentenario de la Universidad Nacional del Litoral. Caracterizados historiadores, juristas y científicos se han referido en las páginas de ese diario al origen y trayectoria de esa casa de estudios; uno de esos trabajos, serio y documentado, recuerda la creación de la Universidad de Santa Fe, base de la que fuera Universidad Nacional.
Esta Universidad Provincial fue proyectada por el gobernador José Gálvez en 1889 e inaugurada oficialmente en abril de 1890 siendo gobernador el doctor Juan M. Cafferata; el acto solemne se realizó en la sala central del Cabildo. En el Museo Histórico que dirijo, puede verse el lapicero con el que el Dr. Gálvez firmó el 'cúmplase' en la Ley de creación de la Universidad Provincial.
Esta pieza, donada por el Dr. Josue Gollan (h), ha sido conservada hasta llegar a su actual destino, por distintos propietarios de gran gravitación en el devenir cultural de nuestro medio. Después de ser utilizada por el Gobernador Gálvez para la firma del apuntado 'cúmplase', fue requerida por el Dr. Ramón J. Lassaga, historiador santafecino de recordada actuación.
Al hacerse cargo de la Universidad de Santa Fe el Dr. Julio Busaniche, don R. J. Lassaga, su tío, se la obsequia enviándole la carta que tambien se conserva hoy en el museo, y que me parece de interés transcribir, Dice así: Sr. Doctor Julio A. Busaniche, presente.
Querido Julio: Alguien ha dicho que las grandes creaciones tienen orígenes humildes. La Universidad de Santa Fe, creación genial de mi ilustrado amigo el Dr. José Gálvez, tuvo su humilde nacimiento y se engrandeció y se engrandecerá aún más con el tiempo.
Te adjunto la lapicera y pluma con que el ilustre hombre público puso el 'cúmplase' a la ley de su creación. Yo se la pedí y me la entregó; me hago un deber en ofrecértela. Te quiere mucho. (…)
Ya siendo Universidad Nacional, ocupa el cargo el Rector el Dr. Josue Gollan (h) quien recibe en esta de su amigo Busaniche, la lapicera a que me refiero, y de la que ha hecho reciente donación al instituto de mi dirección. Saludo al Señor Director muy atentamente".
Segunda pincelada
Una segunda secuencia histórica, tal vez menos conocida, tiene que ver con un hecho muy anterior al de la creación de la Universidad Provincial: la forma en que se conformó el alumnado del Colegio Nacional de Buenos Aires, establecimiento creado el 14 de marzo de 1863, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, en base a varias escuelas prexistentes y provinciales.
Su proyecto era amplio, ya que Mitre deseaba conformar un cúmulo de jóvenes estudiosos que sirvieran a la nación y "para ello dispuso de recursos económicos para otorgar becas y solventar un internado gratuito a fin que los jóvenes del interior pudieran estudiar" (*).
Un periodista de Mendoza cuenta en una carta manuscrita que el propio Mitre ordenó a las distintas provincias que proveyeran los estudiantes que necesitaban para constituir el alumnado del Colegio Nacional. Así fue como Santa Fe colaboró con seis "muchachitos estudiosos", los que están nombrados en el citado escrito:
Estanislao Zeballos, Ángel Almeyra, José Goyan (Gollan), Martín Santa Coloma, Desiderio Machado (hermano del autor de los "Comentarios del Código Civil") y Martín Meyer, que fue miembro de la Cámara Superior de Apelaciones del Rosario.
Me referiré entonces a José Elías Gollan Maciel (nombrado "José Goyan" de la carta), quien nació en Santa Fe el 20 de julio de 1848 y salió para Buenos Aires después de haber estudiado en el Colegio de la Merced.
El 1 de mayo de 1863, justamente, se fue a la capital del país a seguir sus estudios en el Colegio Nacional y en abril de 1868 entró a realizar prácticas en el Hospital General de Hombres, saliendo el 22 de enero de 1871 como practicante en el Ejercito Nacional en el Paraguay. Recibió el grado de doctor el 22 de julio 1875 (**).
Casado oportunamente con Vicenta Gálvez Siburo, José Elías era hermano de Josué Gollan Maciel y tío de Josué Gollan Ballesteros. Fue médico, senador provincial y nacional, y en 1890 vicegobernador en el gobierno de Juan Manuel Cafferata. Profesor de Medicina Legal y rector de la Universidad Provincial.
Junto a José Galvez y José D. Maciá promovieron la construcción de nuestro puerto de ultramar. Para la edificación del Hospital de Caridad (hoy Hospital Cullen), inaugurado en 1909, donó parte del terreno en que se construyó. El doctor José Elías Gollan Maciel falleció el 17 de julio de 1913 (***).
(*) Para mayor información, ver en Google "Historia del Colegio Nacional de Buenos Aires".
(**) Registro familiar de Francisca Antonia Maciel, madre de José Elías Gollan Maciel.
(***) Necrológicas del diario Santa Fe Nº 726 y Nueva Época del 18 de julio de 1913.
Agradecimientos
El autor agradece infinitamente al Museo Histórico Provincial de Santa Fe y al Archivo General de la Provincia, así como al profesor Julio Tochi.