Con motivo de la realización entre el 8 y el 13 de octubre de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Caballo en la ciudad de San Cristóbal, transcribimos aquí el poema que en 2017 dedicara a la raza criolla el profesor y folclorista Mario Enrique Díaz.
Homenaje al caballo argentino
En el marco del tradicional festejo santafesino, un emotivo poema rinde homenaje al noble animal criollo y a su destacada huella en el desarrollo del país.
"Caballito criollo"
Hoy caballito criollo,
te queremos evocar,
por tus servicios prestados,
en la historia siempre estás.//
Llegaste junto a Colón,
América te abrió sus puertas,
dispersándote en el tiempo,
entre pampas y llanuras.//
El aborigen y el gaucho,
junto al conquistador,
el soldado, compañeros,
en la historia junto a vos.//
Con los chasques en el arado,
en jineteadas y cuadreras,
entre Los Andes y El Llano,
en estas nobles tareas.//
San Cristóbal te venera,
por tu trabajo sin par,
con una fiesta campera,
que anualmente llegará.
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En Argentina, el Día Nacional del Caballo se celebra cada 20 de septiembre.
Conmemora la llegada a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en el año 1928, de los famosos caballos criollos Gato y Mancha, junto al jinete suizo Aimé Félix Tschiffely, tras completar un histórico recorrido de más de 21.000 kilómetros desde Buenos Aires, que les sirvió para conquistar entonces el récord mundial de distancia, poniendo en lo más alto a la raza criolla argentina.
El objetivo de la celebración es reconocer, justamente, la relevancia del equino en la formación histórica, económica, cultural y deportiva de la República Argentina.
Tschiffely, un joven profesor suizo que se había radicado en Buenos Aires, cultivaba una gran admiración por los caballos criollos y las costumbres camperas argentinas. Dicha pasión lo llevó a planear la odisea antes mencionada, a lomo de caballo, para demostrar su rusticidad y fortaleza.
Luego de algunas investigaciones logró contactarse con Emilio Solanet, quien se convertiría en la pieza clave para que la hazaña pueda realizarse.