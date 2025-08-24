A cincuenta años de su muerte (1975-2025)

Crimen de Argentino Larrabure: señalan a la Corte que la cuestión no es abstracta

La querella insiste en que todavía hay numerosos terroristas no juzgados e identificados. Al cumplirse un nuevo aniversario del luctuoso hecho, El Litoral charló con Javier Vigo Leguizamón, abogado patrocinante de Arturo Larrabure, hijo del militar asesinado. Es la causa que investiga el secuestro, cautiverio y muerte del oficial superior del Ejército Argentino, quien fuera víctima de la guerrilla durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.