La creciente influencia de la cultura coreana es irrefutable en nuestro país. No solo tenemos acceso a múltiples películas y dramas mediante las plataformas de streaming, sino que, además, ha aumentado en los últimos años el número de artistas y grupos musicales que incluyen a la Argentina en sus giras mundiales.
Del K-Pop a la literatura coreana contemporánea
Este año, por ejemplo, el 14 y 15 de septiembre el grupo Stray Kids dio sus shows en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires.
Y, el 21, 23 y 24 de octubre, se avecina otro gran espectáculo del K-pop: el exitoso grupo masculino BTS, numerosas veces galardonado por los Billboard Music Awards, American Music Awards (AMAs) y muchos otros, viene al Estadio Único de La Plata por su gira global "Arirang". Además, otros grupos como ONEUS y XLOV tienen programados shows en noviembre.
Motivada por la llegada de BTS y dado que el 25 de septiembre fue el día de Chuseok, festividad coreana de agradecimiento por la cosecha, se decidió festejar la Semana de la Cultura Coreana del 22 al 24 de octubre en La Plata.
Esta celebración, organizada por el Centro Cultural Coreano de Buenos Aires junto a la embajada de la República de Corea, será un espacio para difundir las tradiciones, gastronomía, música y arte de Corea del Sur. En este contexto, traemos tres recomendaciones para aquellos lectores curiosos que estén interesados en adentrarse en la literatura coreana contemporánea.
En primer lugar, es imposible dejar de lado el impacto que ha tenido en Occidente "La vegetariana", aclamada novela de Han Kang, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024. La novela fue publicada por primera vez en 2007 y traducida al español por Sunme Yoon.
Desde el 2018 está bajo la editorial Penguin Random House. Ambientada en Seúl, trata la historia de una ama de casa llamada Yeonghye, que tras sufrir violentas pesadillas, decide dejar de comer carne y derivados.
Esta convicción es acompañada por cambios de conducta y una ruptura en la rutina, que desestabilizan a su entorno familiar. La novela se divide en tres partes y cada una de ellas se centra en cómo su esposo, su cuñado y su hermana reaccionan a su metamorfosis.
La inercia y la silenciosa determinación de una mujer cansada, que se limita a sostener un "no" frente a las insistencias de los demás, pone en debate el rol tradicional de esposa, la lucha por la autonomía corporal frente a la cosificación del cuerpo femenino y la violencia estructural hacia las mujeres en una sociedad patriarcal de valores confucianos.
En segundo lugar, recomendamos una antología de poesía contemporánea llamada "19.459 km", seleccionada y traducida por Sunme Yoon, misma traductora de las obras de Han Kang. Publicada en 2015, esta antología es una edición bilingüe y pertenece a la colección "Biblioteca coreana contemporánea", de la editorial argentina Bajo La Luna, junto con otros títulos traducidos.
El objetivo de la misma es presentar al público argentino la poesía coreana, a partir de una selección que abarca autores desde principios del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI. El nombre, "19.459 km", hace referencia a la distancia que separa en línea recta a Seúl, capital de Corea del Sur, de Buenos Aires, Argentina, en el intento de acortar las distancias con la poesía.
Para facilitar el acercamiento, tiene un índice de los poemas y otro de los autores, y cada poema está contextualizado, además del título, por el nombre del poeta, el sexo (v. para los varones y m. para las mujeres), los años de nacimiento y muerte y, en los casos que fue posible, el año de edición.
Los mayores exponentes de la antología son Kim Jong-chul, Kim Jon-hae, Kim Soo-young, Ko Un, Lee Hae-in, Lee Hyeong-gi, Moon Tae-jun, Park Hyung-jun y Shin Dal-ja, quienes han ganado numerosos premios de literatura y poesía.
La antología aborda temas variados; está atravesada tanto por hechos históricos, como la guerra de Corea, como por asuntos más íntimos y cotidianos. De tal modo, propone un abanico de posibilidades para los lectores interesados.
Como tercera y última recomendación, destacamos "Laberintos de Neón", una selección de narrativa coreana del siglo XXI de la mano de Nicolás Braessas. Esta antología fue publicada en 2021 por Hwarang, editorial argentina exclusivamente dedicada a la traducción y publicación de literatura coreana.
El nombre de la editorial se debe a los guerreros poetas homónimos que protegían la cultura durante la época del Reino de Silla: al igual que aquellos guerreros, la editorial busca preservar la cultura mediante la difusión de la literatura coreana en español.
La propuesta de "Laberintos de Neón" es un recorrido a través de cuentos por primera vez publicados en español y ambientados en el escenario urbano actual de Corea del Sur, lejos de las preocupaciones en torno a las guerras y a la pobreza del siglo XX.
La antología no pretende realizar una crítica a la sociedad de consumo ni abordar traumas históricos, más bien, deambula por la impronta de la vida social y sentimental de la actualidad, mediante los diferentes estilos de las tres autoras: Chung Serang, Jang Ryujin y Baik Sou Linne.
Personalmente, disfruté el tono irónico de "Talla L para toda la eternidad" de Chung Serang, y lo novedoso de un cuento de vampiros en la gran ciudad de Seúl.
No es arbitrario que sean mujeres las que componen la antología: la presencia de escritoras en la escena literaria coreana era casi nula en el siglo pasado, por lo que no solo resalta el cambio de temáticas y de escenario, sino cómo predominan las figuras femeninas en la literatura coreana contemporánea.
Es importante resaltar que dos de estas tres recomendaciones forman parte de la dedicación de editoriales relativamente pequeñas y, sobre todo argentinas, que dan espacio a que textos de una literatura extranjera como la coreana puedan llegar a los lectores argentinos y de habla hispana en general.
Para seguir indagando, si gustan de ello, la obra de Han Kang es emotiva e íntima más allá de "La vegetariana", como por ejemplo "La clase de griego" (2011) o "Actos humanos" (2014). Por su parte, la colección "Biblioteca coreana contemporánea", publicada entre 2010 y 2016 por la editorial Bajo La Luna, y los demás títulos bajo el sello Hwarang, ofrecen un buen punto de partida para continuar la lectura.