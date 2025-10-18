La palabra como cuidado, acción solidaria y fuerza democrática

Con una multitudinaria asistencia, en la tradicional y emblemática Escuela Normal Superior N° 32 José de San Martín (ENS Nº 32), de la ciudad de Santa Fe, se llevó a cabo el Primer Campamento Literario "Juegos & Literatura". Declarado de interés por la Municipalidad de Santa Fe, la Cámara de Senadores de la Provincia y el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe.
Poemas, cuentos, haikus y diversas propuestas para ser narradas hicieron que la palabra cobre vida en un contexto de color y una escenografía que deslumbraba a cada paso a los entusiastas participantes. Habitamos la literatura con textura lúdica y la fantasía obro para que la "realidad" pueda crecer y dejarnos entrever su digna belleza. Dice la lingüista y ensayista argentina Ivonne Bordelois:
"La palabra está allí, está siempre con nosotros, es una potencia extraordinaria que todos los días tenemos a nuestra disposición y no nos damos cuenta de eso, y es también una fuerza solidaria, es lo que mutuamente nos comunica y es la institución democrática más permanente, más segura que tenemos. Nos comunicamos las generaciones, las clases sociales, los partidos políticos, todos nos comunicamos a través de la palabra".
El festejo de la palabra como encuentro
Así, nuestro Campamento Literario ofrece -al mismo tiempo- el festejo de la palabra como encuentro; de la palabra en juego; el juego estético y pedagógico de las palabras y la palabra como comunidad. La palabra debe sostenerse como acto de cuidado que envuelve la dinámica de la formación docente.
La palabra en sus múltiples gestualidades acoge a las personas sensorialmente, con la vista y lo pictórico, el sonido y la musicalidad, el cuerpo en danza y todas las materialidades artísticas en las que la palabra se posa para trascender-nos.
La labor de cuidar y darse al encuentro en y con las palabras se vio reflejada en las variadas instituciones que hicieron posible nuestra jornada, como las bibliotecas populares: Renna, Pedagógica, Liliana Bodoc, Bica, Pizzurno y la Escuela Normal.
Igualmente estuvieron presentes grupos literarios y editoriales, como la de la Universidad Nacional del litoral (UNL), Leguera Cartonera, Imperfectas Fordistas, La Conspiración de los Fuleros, Tutilimundi, Eva Sin Culpa, como así también los colectivos de recreación y para las infancias Colectivo Infancias Diversas de la UNL (Lola Pandora), Escuela Lúdica y Abriendo el Juego.
Un fogón simbólico
En un fogón simbólico, artístico y educativo multitud de estudiantes, docentes y personas afines se congregaron para el disfrute, intercambio y aprendizaje. Los estudiantes en especial pudieron mostrar sus dispositivos lúdicos literarios que elaboraron a lo largo de sus prácticas áulicas.
La palabra y la promoción de la lectura fue el hilo que tejió los múltiples escenarios para el encuentro, dialogo y aprendizaje.
Las carreras del profesorado de inicial, primaria y literatura exhibieron diversas propuestas áulicas mostrando una vez más el empeño, responsabilidad y profesionalismo con su formación.
Simultáneamente se dictaron nueve talleres con temáticas referidas a la narración oral, alfabetización, estrategias para la lectura de libros álbumes, presentación de libros (profesora Claudia Chamudis y colectivo Abriendo el Juego) a los que concurrieron más de 200 estudiantes.
Un abrigo de palabras
En tiempos difíciles fortalecer nuestro hogar común es un objetivo de todos y las palabras son quizás lo esencial para generar ese cobijo, una casa amorosa de palabras, un abrigo poético que nos sustraiga del desamparo. Pensar, en que somos esencialmente palabras y que nuestra vida esta zurcida en ellas es elemental.
Hilvanas a un origen prístino, a una voz original que resuena en nosotros cada vez que tomamos un libro, leemos un poema, o escuchamos una canción. Así, el maravilloso y extraordinario encuentro de Campamento Literario fue una jornada de vida plena y de invitación a seguir escribiéndonos, como dice Petit Michéle: "Para que escribas tu propia historia entre las líneas leídas".
Nuestra identidad es narrativa y dialógica
Narrar nos hace, y si no pudiéramos contar nuestra subjetividad nos desvaneceríamos en episodios sueltos y efímeros. Sin que otro nos lea, escuche y dialogue con nosotros, sin leer, escuchar y dialogar a otros nos ahogaríamos en un solipsismo desértico. El Campamento Literario es un gesto que busca revindicar el poder amoroso de la palabra para tejer lazos de confianza para un futuro juntos.
Desde estas premisas fundamentales es loable destacar como la fuerza educadora y vocación de esperanza de cada docente, equipo directivo y asistentes escolares puede irrumpir con una propuesta significativa para sostener la educación de nuestros y nuestras jóvenes estudiantes. ¡Ya estamos proyectando la edición 2026!
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.