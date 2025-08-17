Manifiesto de las Infancias

Por Eugenia Zorzi y Mariano Mariani
"En la mirada de nuestros niños está el único mandato al que debemos responder. La orfandad de esa mirada es un crimen que nos cuestiona como humanidad". Ernesto Sábato (*)
1) Que la belleza, la bondad y la justicia no nos sean ajenas. Que los adultos contribuyan conjuntamente con nosotros, niños y niñas, a descubrir el sentido pleno de dichos pilares.
2) En consecuencia, que toda forma de violencia, inequidad, censura, manipulación, adoctrinamiento, indiferencia, desidia, sean erradicadas de la vida de todo niño y niña.
3) Que los valores humanos, tales como la sinceridad, paciencia, humildad, solidaridad, sean puestos al alcance y practicados con todo niño y niña en toda oportunidad.
4) Que nuestra palabra pueda emerger viva, auténtica y con autoridad para el diálogo fraterno entre las personas.
5) Que nuestro tiempo (tiempo de los niños) y el tiempo de los adultos logre un equilibrio amable, nos permita encontrarnos, disfrutar y crear comunidad.
6) Que la realidad, en su inagotable riqueza, pueda ser contemplada, pensada, sentida y dicha desde todas las peculiaridades, lenguajes y lenguas posibles.
7) Que la ciudad sea un ambiente seguro, saludable, en equilibrio con la naturaleza y propicie el desarrollo artístico y humanístico integral que todo niño necesita.
8) Que el juego, la fantasía y la imaginación sean propiedades inalienables, custodiadas como bienes y formas de aprendizajes preciadas de todo niño y niña.
9) Que el arte, la ciencia, la religión, la política y la técnica sean motivos de reflexión, crítica e indagación por parte de los niños y niñas. No una forma de adoctrinamiento o alienación.
10) Que el amor, la verdad y la libertad sean bandera de todas nuestras acciones conjuntas.
El Consejo de los Niños, Santa Fe, 2025.
(*) Manifiesto de Ernesto Sábato en defensa de los derechos de la infancia y la juventud.
