¿Y si leemos bien a Marx?

"Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo" Karl Marx, "Tesis sobre Feuerbach" ( 1845)
"Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo" Karl Marx, "Tesis sobre Feuerbach" ( 1845)
No es ninguna novedad indicar que la obra de Karl Heinrich Marx (Carlos Marx para el mundo hispano) ha sido objeto de una instrumentalización ideológica que se ha empeñado con esmero por oscurecer su pensamiento original. Tanto la derecha como la izquierda han manipulado sus conceptos para justificar agendas políticas que, en muchos casos, se alejan de la crítica profunda que este autor formuló sobre el modo de producción capitalista. Hoy queremos invitarlos a reflexionar en torno de los puntos álgidos del pensamiento marxiano y confrontarlos con las interpretaciones erróneas que han proliferado en el panorama político y académico.
Para comprender algo de su obra, es imperativo situar a Marx (1818-1883) en su contexto histórico, porque siempre se piensa desde una época. Nacido en el antiguo Reino de Prusia -actual Alemania-, en el seno de una familia de clase media ilustrada, su formación filosófica se nutrió del idealismo alemán de Georg Hegel, de quien tomaría el método dialéctico para subvertir sus conclusiones. Su motivación para filosofar no fue meramente académica, sino que estuvo profundamente ligada a la realidad política de su tiempo.
La Revolución Industrial había transformado radicalmente a la sociedad, generando una nueva clase de trabajadores (el proletariado) y exacerbando la pobreza, la alienación y la explotación en las grandes urbes. Por lo tanto, Marx comprendió que la filosofía no podía ser un ejercicio abstracto desvinculado de la realidad de la gente. Su famosa tesis sobre Feuerbach sintetiza esta convicción, a la cual adhiero completamente: la teoría debe estar al servicio de la praxis, de la acción transformadora. En este sentido, sus decisiones políticas y académicas fueron indisociables.
La redacción del Manifiesto del Partido Comunista (1848) junto a Friedrich Engels no representa un panfleto, sino una aplicación de su análisis de la historia a la lucha de clases, y su exilio fue una consecuencia directa de su activismo político y de sus publicaciones críticas contra el orden establecido. Precisamente, su obra principal, "El Capital", no es un manual para la revolución, sino una crítica de la economía política. Marx se propuso revelar la lógica interna del capitalismo, su dinámica y sus contradicciones inherentes.
En el prefacio a la primera edición de "El Capital", el propio Marx aclara que "el objeto de esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio correspondientes. La finalidad última de esta obra es poner al descubierto la ley económica del movimiento de la sociedad moderna" (Marx, "El Capital", 1867). En el centro de esta crítica, se encuentra el concepto de "valor-trabajo", una categoría analítica que explica cómo se genera el valor en el capitalismo.
Contrario a las interpretaciones que lo reducen a una teoría ética, Marx sostiene que el valor de una mercancía no reside en su utilidad o en la percepción subjetiva de los consumidores, sino en la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción: "Como valores, todas las mercancías son meras cristalizaciones de trabajo humano" (Marx, "El Capital", 1867, tomo I, capítulo 1). Sin embargo, el valor de la fuerza de trabajo del obrero, que se compra por un salario, es inferior al valor que esa misma fuerza de trabajo es capaz de crear. Esta diferencia es la "plusvalía", la fuente de la ganancia capitalista y el motor de un ciclo incesante.
Así, el mismo Marx nos explica que "el capital se acumula por la producción de plusvalor. Esto es, el capital se reproduce, y esta reproducción del capital no es más que la reproducción del capital en una escala cada vez mayor" (Marx, "El Capital", 1867, tomo I, capítulo 24). La apropiación de este excedente de valor define al capitalismo, que "el capitalista es, de hecho, la personificación del capital, en tanto que su alma es la sed de plusvalor" (Marx, "El Capital", 1867, tomo I, capítulo 8).
La citada crítica económica se entrelaza con una profunda reflexión sobre el ser humano. El concepto de "alienación" (o enajenación) es central en los primeros escritos de Marx, como los "Manuscritos económico-filosóficos de 1844", también llamados "Cuadernos de París". Lejos de ser una mera sensación psicológica de extrañamiento, la alienación es un fenómeno multidimensional que estructura la existencia del trabajador bajo el capitalismo. Se manifiesta, en primer lugar, en la "alienación del producto", en la que el obrero es separado del resultado de su trabajo, que se le enfrenta "como un ser extraño, como un poder independiente del productor" (Marx, "Manuscritos", 1844).
La mercancía que crea el obrero, en lugar de ser una extensión de su ser, se convierte en un objeto ajeno que lo domina a través de las leyes del mercado. A esta separación del producto se le suma la "alienación de la actividad productiva", pues el trabajo no es una actividad libre y creativa, sino una labor forzada, un simple medio para la subsistencia. Sobre esto, Marx nos indica que "el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado" (Marx, "Manuscritos", 1844).
Esta enajenación del acto de la producción conduce a una aún más profunda: la "alienación de su ser genérico". La capacidad de producir conscientemente es, para Marx, la esencia que define al ser humano, lo que nos diferencia de los animales: "El hombre, en cambio, hace de su actividad vital misma el objeto de su voluntad y de su conciencia" (Marx, Manuscritos, 1844). En el capitalismo, esta distinción se desvanece, reduciendo el trabajo a una rutina instrumental.
Finalmente, la competencia en el mercado enfrenta a los trabajadores entre sí, y la relación con el capitalista se basa en la explotación, lo que genera una "alienación del otro", rompiendo los lazos de comunidad y solidaridad. A pesar de la complejidad de su pensamiento, la obra de Marx fue, es y será sistemáticamente malinterpretada y caricaturizada por ambas alas del espectro político, reduciendo su crítica a un dogma simplista. Desde la derecha, la asociación de Marx con los regímenes totalitarios del siglo XX se ha convertido en un lugar común.
Autores como Karl Popper, en su libro "La sociedad abierta y sus enemigos" por ejemplo, acusaron a Marx de ser un "historicista" y de haber sentado las bases de la represión política. Puntualmente, Popper escribió: "El marxismo es la más exitosa de todas las profecías historicistas. (...) Sus profecías se basan en una interpretación de la historia que se centra en el cambio de las estructuras sociales" (Popper, "La sociedad abierta y sus enemigos", 1945, volumen 2, página 81). Esta crítica, sin embargo, ignora que Marx concebía al Estado como un mero instrumento de la clase dominante, no como una entidad utópica a ser reforzada.
Por otro lado, la izquierda dogmática ha reducido a Marx a un simple ideólogo del socialismo de Estado, olvidando su profunda crítica a la alienación y su visión humanista. La interpretación soviética, conocida como marxismo-leninismo, instrumentalizó sus ideas para justificar la dictadura del proletariado como un fin en sí mismo, en lugar de un medio temporal. En este contexto, Vladimir Lenin teorizó sobre el partido de vanguardia, un concepto ajeno a la obra de Marx, para dirigir la revolución: "El partido, como vanguardia de la clase obrera, debe dirigir la lucha… sólo el partido puede educar y movilizar a la clase obrera" (Lenin, "¿Qué hacer?", 1902).
La desviación precedentemente expuesta transformó la crítica marxiana de la opresión en un nuevo tipo de opresión estatal, desdibujando la esencia liberadora de su pensamiento. A pesar de las manipulaciones ideológicas, el análisis de la lógica del capital que hace Marx sigue siendo agudamente pertinente. La creciente e inocultable desigualdad, la financiarización (proceso económico en el que los mercados financieros, los motivos financieros y las instituciones financieras adquieren un papel cada vez más dominante en el funcionamiento de la economía global) de la economía y la crisis ecológica son fenómenos que pueden ser comprendidos a través de las categorías marxianas, aunque el contexto histórico sea radicalmente distinto.
A partir de ello, la dicotomía entre la crítica marxiana y los regímenes totalitarios que se autodenominan "socialistas" es un punto central de la reflexión. Es posible argumentar que las desviaciones autoritarias no fueron una consecuencia inevitable de la teoría de Marx, sino una traición a sus principios fundamentales. Marx no abogó por la supresión del individuo en favor del Estado, sino por la liberación de la individualidad del yugo de la explotación. Su crítica se dirigía al poder deshumanizante del capital, no a la libertad humana.
Por ende, la verdadera lección reside en la necesidad de distinguir la teoría del pensador de las aplicaciones política e históricamente fallidas, a menudo contaminadas por lógicas de poder que Marx mismo habría criticado. Y en tal sentido, créanme, no lo veo aplaudiendo a Nicolás Maduro en Venezuela, a Daniel Ortega y su esposa en Nicaragua o a los hermanos Fidel y Raúl Castro en Cuba. Asimismo, si el Estado es, como el propio Marx lo describió, "un instrumento de la clase dominante", la praxis política para evitar la re-creación de nuevas formas de alienación y dominación es desde ya uno de los desafíos más complejos del pensamiento contemporáneo.
La clave para poder lograr alo anterior, quizás no resida en la conquista del poder estatal para instaurar un nuevo orden, sino en la creación de contrapoderes y movimientos desde la base social. Un enfoque que priorice la autogestión, la democracia radical y las formas de organización horizontal podría ser la única vía para construir una sociedad libre de dominación sin replicar las jerarquías que se busca derrocar. Por último, en el mundo globalizado y digital en el que vivimos, la plusvalía y la explotación no han desaparecido: simplemente han mutado, se han sofisticado.
El valor ya no se produce únicamente en la fábrica, sino también en las plataformas digitales, en el trabajo inmaterial, en la economía de servicios y en la minería de datos. La plusvalía se manifiesta en la monetización de la atención, la venta de información personal y la precarización del trabajo en la "gig economy", o "economía de los trabajos esporádicos" como modelo de mercado laboral en el que predominan los contratos a corto plazo o el trabajo autónomo, en lugar de los empleos fijos y a tiempo completo. En este sistema, las personas realizan "gigs" o tareas puntuales a cambio de una tarifa, actuando como trabajadores independientes.
También, la explotación del trabajo no es un fenómeno del pasado, sino una realidad global que se esconde detrás de la flexibilidad laboral y la externalización de la producción. A pesar de los cambios tecnológicos y sociales, el armazón conceptual de Marx nos ofrece las herramientas para desentrañar las nuevas formas de opresión, demostrando que su pensamiento sigue siendo una herramienta interesante para analizar críticamente nuestro tiempo.
(*) Docente, escritor y filósofo sanjuanino.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.